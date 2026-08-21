Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, furto a casa della storica dell'arte Donella Bossi Pucci: bottino da 700mila euro

Cronaca

Il colpo, pulito e rapidissimo, sarebbe stato messo a segno nel weekend di Ferragosto da una banda di professionisti con possibile basista, in un palazzo a pochi passi dal Quirinale. La Squadra Mobile indaga sull'allarme manomesso, vie di fuga e centinaia di ore di video, mentre vengono ascoltati collaboratori e personale dello stabile

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Furto quasi milionario ai danni della storica dell'arte e produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci che, rientrata dalle vacanze, ha trovato il suo appartamento svaligiato. La sensazione di un'anomalia è stata immediata, già mentre inseriva le chiavi nella serratura. Il colpo, stimato in circa 700 mila euro, appare studiato nei dettagli: trafugate due cassaforti con gioielli e preziosi, oltre a quadri e opere d'arte della sua collezione.

Chi è Donella Bossi Pucci

Discendente di una nota famiglia toscana, cresciuta tra arte e cultura, Bossi Pucci ha trascorso molte estati nella storica tenuta di famiglia "Olmaia", frequentata negli anni da letterati, studiosi e personalità del mondo culturale. Oggi vive a Roma, con frequenti spostamenti tra Londra e Parigi. Laureata alla Sapienza, con master al Courtauld Institute of Art di Londra, ha lavorato al Louvre e da Sotheby's. È co-presidente di Gomitolo Rosa e membro della European School of Oncology.

 

Potrebbe interessarti

Furto museo Messina, la chiamata di chi ha visto i quadri abbandonati

La dinamica del colpo

Il furto sarebbe avvenuto nel fine settimana di Ferragosto, quando la zona, a ridosso del Quirinale e della Questura, era quasi deserta. L'appartamento non è stato messo a soqquadro: un'azione pulita, rapida, da professionisti. Le casseforti sono state rimosse senza danni evidenti. L'ipotesi degli investigatori è la presenza di un basista, a conoscenza delle abitudini della proprietaria e del contenuto dell'abitazione.

Le indagini in corso

Nessun segno di effrazione: l'allarme sarebbe stato manomesso. La banda avrebbe agito in non più di 15 minuti. La Squadra Mobile ha acquisito i filmati delle vie circostanti, da piazza Barberini a via del Quirinale, da via Depretis a via Sistina, per individuare eventuali veicoli sospetti, probabilmente guidati da un complice rimasto all'esterno. Sono stati ascoltati collaboratori e il portiere dello stabile, mentre la Scientifica è al lavoro su impronte e tracce utili.

Potrebbe interessarti

Furto opere Antonello da Messina, trasferiti i 4 custodi del museo

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo oggi, danni in Lombardia e Toscana ma nessun ferito. DIRETTA

live Cronaca

Frane, esondazioni e migliaia di fulmini tra Lombardia e Toscana: strade e ferrovie interrotte,...

Soccorso ingiustificato Guardia Finanza a pagamento, le nuove regole

Cronaca

Automezzi, unità cinofile, elicotteri, droni: sono solo alcuni dei mezzi in dotazione alla...

Maltempo, allerta per grandine e temporali al Centro Nord

Cronaca

Dopo settimane di afa, il maltempo è arrivato nel Nord Italia: Liguria, Lombardia e Toscana le...

Femminicidio Ornella Forastefano, morta per “inaudita violenza"

Cronaca

Dall'esame autoptico è emerso che a causare il decesso della 46enne sarebbero stati i traumi e le...

Serpente nella cabina di un Tir: panico e traffico bloccato in Abruzzo

Cronaca

Il conducente si è accorto del rettile mentre era alla guida e ha fermato il mezzo ...

Cronaca: i più letti