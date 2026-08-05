Due droni hanno messo in allarme l'aeroporto di Lipsia/Halle, in Germania, nella notte tra martedì e mercoledì. Uno è stato urtato in volo da un aereo cargo della Dhl, che ha riportato danni alla parte anteriore ma è atterrato in sicurezza a Hannover. L'altro, con materiale esplosivo, è stato trovato e sequestrato a terra accanto a un aereo da trasporto ucraino. Gli inquirenti indagano su un possibile collegamento

Due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia/Halle, nella Germania orientale, nella notte tra martedì e mercoledì. Il primo è stato trovato a terra sulla pista, con materiale esplosivo, accanto a un aereo da trasporto ucraino, e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della Dhl a circa 400 metri di quota, poco dopo il decollo: il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza a Hannover. La collisione è stata confermata dal ministero dell'Interno federale, dopo le prime informazioni di Reuters e del quotidiano Bild.

"Ha urtato un oggetto"

"L'aereo avrebbe dovuto atterrare a Lipsia, ma ha poi dovuto interrompere la manovra di atterraggio", ha spiegato un portavoce del ministero dell'Interno tedesco in conferenza stampa. "Ha quindi urtato un oggetto", ha aggiunto, precisando che il velivolo è poi atterrato senza conseguenze a Hannover. La polizia della Bassa Sassonia ha classificato l'episodio come reato contro la sicurezza dello Stato e non esclude l'ipotesi del sabotaggio.

Un'ipotesi al vaglio degli investigatori è che l'oggetto urtato fosse a sua volta un drone: il sistema di difesa anti-drone dello scalo ne aveva infatti individuati due. Secondo quanto riferito, sarebbero stati gli stessi due piloti, una volta a terra, a raccontare l'accaduto.