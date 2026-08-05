Due droni hanno messo in allarme l'aeroporto di Lipsia/Halle, in Germania, nella notte tra martedì e mercoledì. Uno è stato urtato in volo da un aereo cargo della Dhl, che ha riportato danni alla parte anteriore ma è atterrato in sicurezza a Hannover. L'altro, con materiale esplosivo, è stato trovato e sequestrato a terra accanto a un aereo da trasporto ucraino. Gli inquirenti indagano su un possibile collegamento
Due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia/Halle, nella Germania orientale, nella notte tra martedì e mercoledì. Il primo è stato trovato a terra sulla pista, con materiale esplosivo, accanto a un aereo da trasporto ucraino, e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della Dhl a circa 400 metri di quota, poco dopo il decollo: il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza a Hannover. La collisione è stata confermata dal ministero dell'Interno federale, dopo le prime informazioni di Reuters e del quotidiano Bild.
"Ha urtato un oggetto"
"L'aereo avrebbe dovuto atterrare a Lipsia, ma ha poi dovuto interrompere la manovra di atterraggio", ha spiegato un portavoce del ministero dell'Interno tedesco in conferenza stampa. "Ha quindi urtato un oggetto", ha aggiunto, precisando che il velivolo è poi atterrato senza conseguenze a Hannover. La polizia della Bassa Sassonia ha classificato l'episodio come reato contro la sicurezza dello Stato e non esclude l'ipotesi del sabotaggio.
Un'ipotesi al vaglio degli investigatori è che l'oggetto urtato fosse a sua volta un drone: il sistema di difesa anti-drone dello scalo ne aveva infatti individuati due. Secondo quanto riferito, sarebbero stati gli stessi due piloti, una volta a terra, a raccontare l'accaduto.
Il drone con esplosivo accanto all'aereo ucraino
Poco prima della collisione, sempre nella notte tra martedì e mercoledì, sullo stesso aeroporto era stato trovato un drone con un detonatore accanto a un aereo da trasporto ucraino, poi sequestrato. L'oggetto è stato avvistato alle 23.40 nelle vicinanze di un Antonov. Come accertato dalle indagini, al velivolo senza pilota era fissato del materiale esplosivo con un innesco, risultato positivo ai test sul nitrato.
L'ordigno non è esploso perché la miccia era difettosa, verosimilmente perché staccata in precedenza. La polizia federale ha rimosso l'innesco con l'ausilio di un robot artificiere. Secondo le informazioni raccolte da Bild, potrebbe trattarsi di un esplosivo di facile fabbricazione, ottenuto da fertilizzante e benzina. Le autorità della sicurezza considerano l'episodio con la massima serietà e, sul piano interno, lo inquadrano come un tentativo di attacco.
Le indagini
Il pacco esplosivo non verrà fatto brillare: sarà invece riposto in un contenitore speciale per consentire l'analisi di eventuali tracce sul drone e sul materiale. Alle indagini, condotte dagli enti di sicurezza della Sassonia insieme alla polizia federale, intendono partecipare anche investigatori della Nato. Il luogo del ritrovamento è considerato particolarmente delicato: nelle immediate vicinanze del drone si trovavano quattro velivoli ucraini. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina e un nodo chiave per il traffico merci aereo.
Il governo federale, in conferenza stampa, ha anticipato che "le indagini sono in corso". La collisione dell'aereo Dhl viene esaminata in connessione con il ritrovamento del drone-bomba, anche se al momento non è chiaro se i due episodi siano effettivamente collegati.
Voli dirottati e pista chiusa
Dopo il ritrovamento del drone, l'aeroporto è stato chiuso al traffico aereo fino all'1.55. Un volo passeggeri proveniente da Maiorca è stato dirottato su Norimberga: è poi rientrato ed è atterrato a Lipsia alle 3.35. La pista sud dello scalo è rimasta chiusa fino al mattino per gli accertamenti, mentre nel resto dell'aeroporto il traffico è ripreso regolarmente nella mattinata di mercoledì.