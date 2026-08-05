Cesar Gastelum, influencer con quasi 600mila follower su TikTok, è stato ucciso a Culiacán mentre trasmetteva in diretta streaming per strada, davanti a un fast food. A sparargli alla testa un uomo arrivato in motocicletta con un complice, il volto coperto dal casco. La diretta si è interrotta di colpo e il video è stato poi rimosso dalla piattaforma
Un influencer messicano è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre trasmetteva in diretta streaming per strada a Culiacán, capoluogo dello stato di Sinaloa. Cesar Gastelum, che contava quasi 600mila follower su TikTok ed era conosciuto per i suoi video comici, stava girando una trasmissione in tempo reale insieme ad alcuni amici davanti a un fast food quando è stato raggiunto da uno sparo alla testa.
L'agguato in motocicletta
Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, due persone si sono avvicinate all'improvviso a bordo di una motocicletta, con il viso nascosto dal casco. Il conducente ha aperto il fuoco contro Gastelum, colpendolo alla testa, per poi darsi alla fuga a tutta velocità. La diretta sui social è stata interrotta immediatamente e il filmato è stato in seguito rimosso dalla piattaforma.
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La violenza a Culiacán
L'omicidio si inserisce nel clima di violenza che da tempo attraversa Culiacán, teatro di uno scontro tra fazioni rivali della criminalità organizzata per il controllo del territorio.
Il precedente di Valeria Marquez
Le modalità del delitto richiamano il caso di Valeria Marquez, influencer del settore beauty. Nel maggio 2025 la giovane venne uccisa a colpi d'arma da fuoco durante una diretta TikTok nel salone in cui lavorava a Zapopan, nello stato di Jalisco.