Cesar Gastelum, influencer con quasi 600mila follower su TikTok, è stato ucciso a Culiacán mentre trasmetteva in diretta streaming per strada, davanti a un fast food. A sparargli alla testa un uomo arrivato in motocicletta con un complice, il volto coperto dal casco. La diretta si è interrotta di colpo e il video è stato poi rimosso dalla piattaforma

Un influencer messicano è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre trasmetteva in diretta streaming per strada a Culiacán, capoluogo dello stato di Sinaloa. Cesar Gastelum, che contava quasi 600mila follower su TikTok ed era conosciuto per i suoi video comici, stava girando una trasmissione in tempo reale insieme ad alcuni amici davanti a un fast food quando è stato raggiunto da uno sparo alla testa.

L'agguato in motocicletta

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, due persone si sono avvicinate all'improvviso a bordo di una motocicletta, con il viso nascosto dal casco. Il conducente ha aperto il fuoco contro Gastelum, colpendolo alla testa, per poi darsi alla fuga a tutta velocità. La diretta sui social è stata interrotta immediatamente e il filmato è stato in seguito rimosso dalla piattaforma.