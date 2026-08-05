Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Messico, influencer Cesar Gastelum ucciso in diretta streaming a Culiacán

Mondo

Cesar Gastelum, influencer con quasi 600mila follower su TikTok, è stato ucciso a Culiacán mentre trasmetteva in diretta streaming per strada, davanti a un fast food. A sparargli alla testa un uomo arrivato in motocicletta con un complice, il volto coperto dal casco. La diretta si è interrotta di colpo e il video è stato poi rimosso dalla piattaforma

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un influencer messicano è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre trasmetteva in diretta streaming per strada a Culiacán, capoluogo dello stato di Sinaloa. Cesar Gastelum, che contava quasi 600mila follower su TikTok ed era conosciuto per i suoi video comici, stava girando una trasmissione in tempo reale insieme ad alcuni amici davanti a un fast food quando è stato raggiunto da uno sparo alla testa.

Omicidio Messico
Da video

L'agguato in motocicletta

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, due persone si sono avvicinate all'improvviso a bordo di una motocicletta, con il viso nascosto dal casco. Il conducente ha aperto il fuoco contro Gastelum, colpendolo alla testa, per poi darsi alla fuga a tutta velocità. La diretta sui social è stata interrotta immediatamente e il filmato è stato in seguito rimosso dalla piattaforma.

Leggi anche

Messico, influencer Valeria Marquez uccisa durante diretta TikTok

La violenza a Culiacán

L'omicidio si inserisce nel clima di violenza che da tempo attraversa Culiacán, teatro di uno scontro tra fazioni rivali della criminalità organizzata per il controllo del territorio.

 

Il precedente di Valeria Marquez

Le modalità del delitto richiamano il caso di Valeria Marquez, influencer del settore beauty. Nel maggio 2025 la giovane venne uccisa a colpi d'arma da fuoco durante una diretta TikTok nel salone in cui lavorava a Zapopan, nello stato di Jalisco.

Mondo: Ultime notizie

Trump: Hormuz si aprirà molto presto, altrimenti colpi durissimi. LIVE

live Mondo

Lo Stretto di Hormuz "si aprirà molto presto oppure subiranno un colpo durissimo, e allora lo...

Guerra Ucraina Russia, raid su regione di Kiev: almeno 15 morti LIVE

live Mondo

Raid aerei russi hanno ucciso stanotte almeno 15 persone a Kiev e nella regione circostante e i...

Usa-Iran, progressi nei colloqui, ma non c'è ancora ok per Hormuz

Mondo

Il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, apre alla possibilità di un accordo con...

Ceuta, Spagna: "Stop Schengen inutile, Italia revochi controlli"

Mondo

Videocall tra i ministri dell'Interno dei 27 Stati Ue dopo gli arrivi dal Marocco nell'exclave...

Ucraina, Kiev: "La capitale sotto attacco russo con missili balistici"

Mondo

I raid sono cominicato dopo la mezzanotte ora locale. Un attacco di droni su una zona...

Mondo: I più letti