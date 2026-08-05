Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incendio in Grecia, fiamme alle porte di Atene: "Situazione migliora"

Mondo
©Getty

Lo comunicano i vigili del fuoco mobilitati per il quinto giorno consecutivo per domare le fiamme che hanno colpito migliaia di ettari di pinete, macchia mediterranea e terreni agricoli

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La situazione del devastante incendio a ovest di Atene "è notevolmente migliorata", secondo i vigili del fuoco mobilitati per il quinto giorno consecutivo per domare le fiamme che hanno colpito migliaia di ettari di pinete, macchia mediterranea e terreni agricoli. Un totale di 12 aerei antincendio, 20 elicotteri e 575 vigili del fuoco sono ancora operativi a 60 km da Atene, vicino alla località balneare di Psatha, attualmente il principale focolaio dell'incendio scoppiato venerdì scorso. "La situazione dell'incendio è notevolmente migliorata rispetto ai giorni scorsi, ma ci sono ancora molti focolai sparsi, il che significa che le squadre rimangono sul posto", ha dichiarato Vassilios Vathrakoyannis, responsabile dell'ufficio stampa dei vigili del fuoco. Oltre agli incendi nella zona ovest di Atene, sono stati segnalati circa dieci incendi in tutto il paese, che "sono stati domati", ha proseguito Vathrakoyannis durante una conferenza stampa trasmessa in diretta dall'emittente pubblica ERT News. Nella località balneare di Porto Germeno, situata a 65 km a ovest della capitale e gravemente colpita dalle fiamme nei giorni scorsi, la polizia ha eretto delle barriere per controllare l'accesso all'area, dove sono in corso le valutazioni dei danni. Il rischio di nuovi incendi rimane comunque "molto alto" , anche per via delle alte temperature, classificato al livello quattro su una scala di cinque, ha avvertito la Protezione Civile. 

FOTOGALLERY

1/19
Mondo

Incendi in Grecia, emergenza a Porto Germeno. FOTO

È emergenza incendi in Grecia, dove i roghi hanno colpito diverse aree del Paese e raggiunto la località costiera di Porto Germeno, circa 70 chilometri da Atene. Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati su più fronti, mentre i forti venti ostacolano le operazioni dei mezzi aerei e alimentano la propagazione delle fiamme. Il governo ellenico ha definito la situazione 'estremamente difficile', con i soccorritori ormai 'al limite'. Ecco le immagini dell’emergenza.

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Trump: Hormuz si aprirà molto presto, altrimenti colpi durissimi. LIVE

live Mondo

Lo Stretto di Hormuz "si aprirà molto presto oppure subiranno un colpo durissimo, e allora lo...

Guerra Ucraina Russia, raid su regione di Kiev: almeno 15 morti LIVE

live Mondo

Raid aerei russi hanno ucciso stanotte almeno 15 persone a Kiev e nella regione circostante e i...

Usa-Iran, progressi nei colloqui, ma non c'è ancora ok per Hormuz

Mondo

Il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, apre alla possibilità di un accordo con...

Ceuta, Spagna: "Stop Schengen inutile, Italia revochi controlli"

Mondo

Videocall tra i ministri dell'Interno dei 27 Stati Ue dopo gli arrivi dal Marocco nell'exclave...

Ucraina, Kiev: "La capitale sotto attacco russo con missili balistici"

Mondo

I raid sono cominicato dopo la mezzanotte ora locale. Un attacco di droni su una zona...

Mondo: I più letti