Il suo rapido rafforzamento è stato agevolato dalle alte temperature del mare prossime ai 30°C, condizioni ideali per alimentare cicloni tropicali di grande intensità. In sole 36 ore Dolphin è passato da tifone a super tifone, sviluppando un occhio ben definito e una struttura estremamente compatta ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo essersi intensificato grazie alle acque molto calde del Pacifico, il ciclone è atteso in transito il 6 agosto nei pressi dell'arcipelago giapponese di Okinawa, dove potrebbe provocare venti tempestosi, piogge intense e mareggiate. Successivamente Dolphin dovrebbe proseguire la sua corsa verso le coste orientali della Cina, pur indebolendosi gradualmente, ma raggiungendole sul finire della settimana. Il ciclone ha fatto registrare venti massimi sostenuti fino a 280 km/h e una pressione minima di circa 910 hPa, tra i valori più bassi rilevati nel corso di quest'anno.

Un rafforzamento lampo A favorire la rapida intensificazione del sistema sono state le temperature superficiali del mare, prossime ai 30°C: condizioni ideali per alimentare cicloni tropicali di forte intensità. In appena 36 ore Dolphin è passato dalla categoria di tifone a quella di super tifone, sviluppando un occhio ben definito e una struttura estremamente compatta.

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