Un gruppo di pirati informatici ha preso il controllo dei sistemi che gestiscono la refrigerazione di centinaia di supermercati francesi. Il risultato: tonnellate di cibo guasto e da buttare, con perdite stimate in diversi milioni di euro. E se non è possibile individuare un colpevole, può essere stato chiunque. E chiunque, in questa fase storica, non può scagionare Mosca
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