La guerra ibrida si allarga ai market, dove può spingersi la Russia

Un gruppo di pirati informatici ha preso il controllo dei sistemi che gestiscono la refrigerazione di centinaia di supermercati francesi. Il risultato: tonnellate di cibo guasto e da buttare, con perdite stimate in diversi milioni di euro. E se non è possibile individuare un colpevole, può essere stato chiunque. E chiunque, in questa fase storica, non può scagionare Mosca