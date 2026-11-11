Attacchi hacker, come mettere al sicuro password, Wi-Fi e dati: le regole per proteggersiTecnologia
Introduzione
Navigare su Internet, effettuare pagamenti digitali, utilizzare i social network e collegare gli elettrodomestici alla rete sono attività quotidiane. Con la diffusione dei servizi online, però, aumentano anche le possibilità per i criminali informatici di sottrarre informazioni, violare account e compromettere dispositivi. Come difendersi quindi dagli attacchi hacker? Dalla scelta delle password alla protezione del Wi-Fi, passando per gli aggiornamenti e il riconoscimento delle truffe, esistono numerosi accorgimenti per ridurre i rischi.
Quello che devi sapere
Quali sono gli attacchi più comuni
Tra le minacce informatiche più diffuse ci sono il phishing, utilizzato per sottrarre informazioni attraverso comunicazioni ingannevoli, e i malware, programmi dannosi capaci di compromettere computer e smartphone. Ci sono poi i ransomware, che rendono inaccessibili i dati chiedendo un riscatto, e gli attacchi finalizzati al furto di credenziali. I criminali possono inoltre sfruttare le vulnerabilità dei dispositivi connessi, dalle telecamere ai router, per accedere alle reti private, controllare gli apparecchi da remoto o utilizzarli per colpire altri sistemi.
Per approfondire: Attacchi hacker, agenzia Ue: "Potrebbero colpire anche elettrodomestici e router"
Aggiornare i dispositivi e utilizzare antivirus
Una delle prime precauzioni consiste nel mantenere aggiornati sistemi operativi, applicazioni e programmi. Gli aggiornamenti non introducono soltanto nuove funzionalità, ma correggono falle di sicurezza sfruttabili dagli hacker. È quindi opportuno attivare le installazioni automatiche e verificare periodicamente la disponibilità di nuove versioni. Se un dispositivo non riceve più aggiornamenti, può essere necessario sostituirlo. Per proteggere il computer è inoltre consigliabile mantenere attivi antivirus e firewall. I primi individuano e bloccano programmi malevoli, mentre i secondi controllano le connessioni di rete, limitando gli accessi non autorizzati. Nelle aziende possono essere adottate soluzioni più avanzate, come gli Endpoint Detection and Response (EDR), che consentono di monitorare i dispositivi e intervenire sulle minacce. Nessuno di questi strumenti, tuttavia, sostituisce una navigazione prudente.
Per approfondire: Attacchi hacker, quali sono i rischi per i nostri elettrodomestici
Password sicure e autenticazione a due fattori
Utilizzare credenziali semplici oppure ripetere la stessa combinazione su più piattaforme aumenta il rischio di intrusioni. Gli esperti consigliano password lunghe, preferibilmente di almeno 15-16 caratteri, diverse per ciascun servizio ed evitando riferimenti intuibili, come nomi e date di nascita. Per gestirle possono essere utili i password manager, applicazioni che generano codici complessi e li conservano in archivi crittografati. La sostituzione delle credenziali diventa indispensabile quando si sospetta una compromissione. Un'ulteriore protezione è rappresentata dall'autenticazione a due fattori (2FA), che richiede una verifica aggiuntiva per accedere agli account. Le chiavi di sicurezza e le passkey offrono maggiore resistenza al phishing, mentre le applicazioni di autenticazione sono generalmente preferibili agli SMS. Questa funzione andrebbe attivata soprattutto per email, servizi bancari e profili social.
Riconoscere il phishing e proteggere gli account
Molte frodi digitali iniziano con comunicazioni apparentemente affidabili. I truffatori possono impersonare banche, corrieri o istituzioni, invitando il destinatario ad aprire pagine contraffatte oppure allegati pericolosi. Il phishing sfrutta spesso situazioni di urgenza, come un conto bloccato o una consegna da confermare. Prima di cliccare su un collegamento bisogna verificare la richiesta attraverso i canali ufficiali. Password, PIN e codici temporanei non devono mai essere condivisi. Le credenziali sottratte possono essere utilizzate per effettuare operazioni fraudolente o appropriarsi di account social. Per prevenirlo è opportuno controllare i dispositivi collegati, attivare le notifiche sugli accessi sconosciuti e monitorare i movimenti bancari. Autenticazione avanzata, crittografia e tokenizzazione contribuiscono inoltre a proteggere i pagamenti digitali. Sui social è importante limitare la condivisione di informazioni personali che potrebbero favorire truffe o furti d'identità.
Mettere in sicurezza il Wi-Fi e la casa connessa
Il router costituisce uno dei principali punti di accesso alla rete domestica. Per evitare intrusioni bisogna modificare la password amministrativa predefinita, utilizzare una chiave robusta per il Wi-Fi e scegliere il protocollo WPA3 oppure WPA2-AES. È opportuno disabilitare le funzioni non necessarie, come la gestione remota e il WPS, e aggiornare il firmware. Un'altra precauzione consiste nel creare una rete separata per ospiti e dispositivi intelligenti. Telecamere, videocitofoni, serrature elettroniche e altri apparecchi smart possono infatti diventare bersagli informatici. Prima dell'acquisto conviene verificare l'affidabilità del produttore e la disponibilità di aggiornamenti. Dopo l'installazione occorre modificare le credenziali preimpostate e disattivare le funzioni inutilizzate. Per le telecamere interne sono preferibili modelli dotati di modalità privacy. Gli apparecchi non più supportati, soprattutto quelli che controllano accessi e sistemi di sicurezza, dovrebbero essere sostituiti.
Proteggere lo smartphone e fare attenzione alle reti pubbliche
Il cellulare custodisce informazioni delicate, dalle conversazioni private ai dati di pagamento. È quindi importante proteggerlo con un PIN robusto o un sistema di riconoscimento biometrico. Le applicazioni dovrebbero essere scaricate da fonti affidabili, controllando le autorizzazioni richieste. È inoltre utile attivare le funzioni per localizzare o cancellare a distanza un telefono smarrito. Attenzione anche ai codici di verifica ricevuti tramite messaggio: condividerli potrebbe consentire il furto dell'account. Ulteriori rischi possono arrivare dalle connessioni Wi-Fi gratuite di aeroporti, alberghi e locali pubblici. Un criminale potrebbe predisporre una rete con un nome ingannevole oppure sfruttare configurazioni poco sicure. Per le operazioni delicate è preferibile utilizzare la connessione dati del cellulare. In alternativa, una VPN affidabile può aggiungere protezione al traffico, senza eliminare i rischi di phishing. È importante anche evitare collegamenti automatici a reti sconosciute.
Cosa fare dopo un attacco hacker
Un attacco informatico può provocare la perdita di fotografie, documenti e archivi di lavoro. Per limitare i danni è fondamentale effettuare backup periodici, conservando almeno una copia separata dal dispositivo principale. Si possono utilizzare supporti esterni scollegati dopo il salvataggio oppure servizi cloud sicuri. È consigliabile verificare che i file siano recuperabili. In presenza di accessi anomali o modifiche non autorizzate bisogna intervenire rapidamente. Se un dispositivo appare infetto, può essere opportuno isolarlo dalla rete e farlo controllare. Le password compromesse devono essere sostituite da un apparecchio sicuro, revocando le sessioni sconosciute. In caso di frodi bancarie occorre contattare immediatamente l'istituto di credito. Per verificare eventuali esposizioni di dati esistono servizi come Have I Been Pwned. È inoltre opportuno conservare le prove e rivolgersi alla Polizia Postale.
Le nuove regole europee sulla sicurezza
Alle precauzioni individuali si aggiunge poi il Cyber Resilience Act, il regolamento europeo che introduce requisiti di sicurezza per numerosi prodotti digitali. Dall'11 settembre 2026 i fabbricanti devono segnalare vulnerabilità sfruttate attivamente e incidenti gravi, con una prima comunicazione entro 24 ore e una notifica successiva entro 72 ore. Le principali disposizioni si applicheranno dall'11 dicembre 2027, rafforzando gli obblighi di aggiornamento e gestione delle vulnerabilità dei prodotti immessi sul mercato europeo.
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