Il router costituisce uno dei principali punti di accesso alla rete domestica. Per evitare intrusioni bisogna modificare la password amministrativa predefinita, utilizzare una chiave robusta per il Wi-Fi e scegliere il protocollo WPA3 oppure WPA2-AES. È opportuno disabilitare le funzioni non necessarie, come la gestione remota e il WPS, e aggiornare il firmware. Un'altra precauzione consiste nel creare una rete separata per ospiti e dispositivi intelligenti. Telecamere, videocitofoni, serrature elettroniche e altri apparecchi smart possono infatti diventare bersagli informatici. Prima dell'acquisto conviene verificare l'affidabilità del produttore e la disponibilità di aggiornamenti. Dopo l'installazione occorre modificare le credenziali preimpostate e disattivare le funzioni inutilizzate. Per le telecamere interne sono preferibili modelli dotati di modalità privacy. Gli apparecchi non più supportati, soprattutto quelli che controllano accessi e sistemi di sicurezza, dovrebbero essere sostituiti.