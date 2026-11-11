Hacker, Piantedosi: attacco a nostre democrazie, Italia saprà reagire

Quello che emerge "con chiarezza", sostiene il minsitro dell'Interno, è "la volontà di creare destabilizzazione e colpire la credibilità e la reputazione delle istituzioni, alimentando insicurezza e sfiducia nei cittadini"

"Esistono soggetti interessati ad alimentare tensioni e a rappresentare le nostre democrazie come fragili e vulnerabili. Avviene con diversi canali, ma quasi sempre facendo un utilizzo ostile della tecnologia. Il nostro compito è impedire che questi tentativi raggiungano il loro obiettivo. E abbiamo gli strumenti per farlo". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in un'intervista al Messaggero, parlando degli attacchi hacker: quello che emerge "con chiarezza", sostiene, è "la volontà di creare destabilizzazione e colpire la credibilità e la reputazione delle istituzioni, alimentando insicurezza e sfiducia nei cittadini".

"Non sottovalutiamo rischi, ma Italia è democrazia resiliente"

Alla domanda se c'è un'unica regia tra chi sfascia le vetrine e i blitz sui frigo, Piantedosi risponde negativamente, spiegando che esiste però la comune volontà di "destabilizzare". Parlando di rischio di interferenze sul voto, il ministro afferma poi che non viene sottovalutato "il rischio". Ma, dice, "siamo certi che l'Italia sia una democrazia matura resiliente anche sotto questo punto di vista". Parlando dell'utilità delle sanzioni europee per arginare la guerra ibrida, Piantedosi spiega che "le sanzioni sono sempre un deterrente importante, ma per contrastare la guerra ibrida c'è bisogno di una risposta europea più forte e coordinata, fondata sulla condivisione delle informazioni, sulla prevenzione e sulla capacità di reagire rapidamente alle minacce. La cybersicurezza" - conclude - "è ormai una componente essenziale della sicurezza nazionale".