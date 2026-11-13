Allarmi bomba nelle scuole, oggi tavolo tecnico a Palazzo Chigi

Dopo i messaggi di minaccia che negli ultimi giorni hanno preso di mira gli istituti scolastici italiani, oggi si riunisce un nuovo tavolo tecnico. L'obiettivo: "Fornire una base di procedure e strumenti, finalizzati a misure di intervento nel breve, medio e lungo periodo". Ieri a essere coinvolte dagli allarmi - arrivati sempre via mail - sono state oltre 3mila scuole

Nuovo tavolo tecnico, oggi, venerdì 13 novembre, a Palazzo Chigi, dopo gli allarmi bomba che negli ultimi giorni hanno preso di mira le scuole italiane. L’obiettivo è quello di "fornire una base di procedure e strumenti, finalizzati a misure di intervento nel breve, medio e lungo periodo". Intanto, dopo quelli dell’11 novembre, anche ieri ci sono stati altri allarmi negli istituti scolastici italiani: a oltre 3mila scuole è arrivato lo stesso messaggio, via mail, di due giorni fa. La firma è sempre di Mikhail Andropov. E, sempre ieri, si è riunito il comitato tecnico sul protocollo per la gestione degli allarmi. L'obiettivo della riunione - con i ministri Valditara e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano - è stato quello di "impedire che minacce infondate blocchino servizi essenziali". "Le indicazioni date dal governo a prefetti e a dirigenti scolastici hanno funzionato", ha poi affermato una nota di Palazzo Chigi.

Gli allarmi bomba alle scuole e gli interventi

Il 12 novembre, dopo il nuovo allarme, solo 77 plessi sono stati evacuati (di questi 36 hanno ripreso la didattica poco dopo). In tutti gli altri invece gli studenti sono rimasti in classe. Un'indicazione contenuta in una comunicazione del governo inviata a metà mattinata a presidi e prefetti in cui si invitava a non evacuare "in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di email massive che facciano ritenere sussistente un pericolo". La linea è stata confermata poi nel pomeriggio durante la riunione a livello tecnico del Comitato per la sicurezza della Repubblica, con i vertici dell'intelligence e dell'Agenzia per la cybersicurezza. Tutte le indicazioni operative verranno fornite a stretto giro dal ministro dell'Interno alle Prefetture. E ieri, per un aggiornamento sul tema, la premier Meloni ha incontrato anche le opposizioni.

L'attenzione resta alta e le indagini sono in corso

L'attenzione, in ogni caso, resta alta e già questa mattina è stato convocato un tavolo tecnico ristretto. Lo sguardo non è rivolto soltanto alle scuole ma a tutti i potenziali obiettivi: dagli ospedali ai trasporti, dalle telecomunicazioni agli enti locali. Verranno forniti elementi utili per riconoscere rapidamente le minacce infondate e per definire una sorta di protocolli specifici di comportamento. "Per ciascun settore - dice palazzo Chigi - le amministrazioni centrali competenti indicheranno gli elementi utili a riconoscere rapidamente le minacce infondate e a definire criteri, procedure e catene di comando". Intanto, si muovono le Procure per risalire a chi c'è dietro la firma Antropov. I pm dell'antiterrorismo della Procura di Roma hanno aperto un fascicolo per procurato allarme e minacce aggravate. Mentre i magistrati di Milano indagano a carico di ignoti per procurato allarme e pubblica intimidazione.