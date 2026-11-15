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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24

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Le aperture dei giornali sono in gran parte dedicate alla proposta Usa per sbloccare i negoziati e porre fine alla guerra in Ucraina. Spazio anche alla Legge di Bilancio, alla Cop31, alla vicenda di Monica Busetto - scagionata da un’accusa di omicidio dopo 14 anni passati in carcere -, e all’intervista di Ciro Grillo a Telenord. Per lo sport, occhi puntati sulla Nazionale per la partita Belgio-Italia di stasera

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