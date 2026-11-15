Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Le aperture dei giornali sono in gran parte dedicate alla proposta Usa per sbloccare i negoziati e porre fine alla guerra in Ucraina. Spazio anche alla Legge di Bilancio, alla Cop31, alla vicenda di Monica Busetto - scagionata da un’accusa di omicidio dopo 14 anni passati in carcere -, e all’intervista di Ciro Grillo a Telenord. Per lo sport, occhi puntati sulla Nazionale per la partita Belgio-Italia di stasera
- Apertura con titolo "Uno scambio per l'Ucraina". Zelensky presenta la proposta Usa: "Sì alla Nato, cessiona del Donbass". L'ipotesi per sbloccare i negoziati, ma Mosca rilancia. Il vertice Trump-Putin-Xi in Cina. Poi "Sabotaggio a rete elettrica, sanità, infrastrutture: le sette esercitazioni e il piano degli 007 italiani". Spazio anche al libro di Francesca, Kean e Leo, sopravvissuti al rogo di Carns-Montana.
- In prima pagina il titolo "Kiev, Trump fissa il prezzo": Zelensky svela la proposta Usa al Cremlino per la fine della guerra: Ucraina nella Nato e Donbass a Mosca. Putin rilancia chiedendo che l'Alleanza atlatica si ritiri ai confini del 1997. Poi un'intervista a Landini: "Ma quale manovra, è solo una rapina a giovani e lavoratori". Editoriale di Ceccarelli: "Cosa resterebbe di Meloni senza il nemico?".
- Manovra in primo piano: "Sanità, arrivano 500 milioni". Il richiamo di Confindustria sul Superbonus: "A rischio il patto di fiducia con le istituzioni". Poi la proposta Usa per la fine della guerra in Ucraina e un'intervista a Monica Busetto, l'infermiera veneta scagionata da un’accusa di omicidio dopo 14 anni passati in carcere.
- Apertura con titolo "Ucraina nella Nato e Donbass a Mosca", Zelensky non chiude. Spazio a due storie "tra orrore e speranza": "La morte di Michael, insulti omofobi sui social. L'infermiera assolta: 'Non provo rabbia'". Poi lo stop dei voli negli Usa e la Manovra.
- Occhi puntati sulla partita di Nations League Belgio-Italia di stasera: "Fateci volare". Si è riaccesa la voglia d'azzurro. Davanti guida ancora Pio. Ai quarti col pari, Mancini: "Noi giochiamo per vincere". Spazio anche alle Atp Finals di Torino: "Musica maestri. Torino senza re. Parte la caccia al trono di Sinner".
- Apertura con titolo "Il primo sogno": Italia a casa De Bruyne, in palio il girone e i quarti. Nations, in Belgio vale tutto. Alle 20.45 per cercare altre conferme dopo il tris alla Francia.
- In primo piano un'intervista a Mirabelli: "Juve, con Calha svolti". Nel 2017 il ds lo portò al Milan dopo un lungo inseguimento: "Mi diedero del pazzo perché a Leverkusen era fermo da mesi. Calhanoglu adesso è il centrocampista più completo d'Europa e può giocare fino a 40 anni. Al mio amico Carnevali dico: prendilo!". Intervista anche al padre di Cobolli per le Atp Finals: "Torino spingerà Flavio". E poi Belgio-Italia: "Completiamo il lavoro".
- In primo piano i negoziati per la fine della guerra in Ucraina: "Donbass ai russi, Zelensky apre: 'Ma decideranno gli ucraini'". Poi "Conte sta con gli hacker", il M5S accusa il governo di non fare abbastanza contro gli attacchi, ma nel 2025 presentò una mozione per tagliare le risorse alla Difesa e alla cybersecurity. E ancora "Grillo jr. fa la vittima: 'Complotto politico. E papà mi danneggia'. Deliri sulla condanna per stupro".
- In primo piano l'appello del presidente di Confindustria Orsini: "Politica e industria al lavoro insieme per la crescita del Paese". Poi "Nella Pa Trf a rate più veloce soltanto a un dipendente su 10". E ancora "Hacker, extracosti e tempi più lunghi: la storia infinita del tunnel al Brennero".
- Apertura sull'appello di La Valle, Riccardi e Zagrebelsky al governo: "L'Italia mandi navi di soccorso a Gaza". La Striscia è sommersa dalle acque e l'Europa è inerte: "Intervenga la Marina con tende, idrovore ed elicotteri con i farmaci e i viveri".
- In primo piano seconda puntata dell'inchiesta con titolo "I boss dei sussidi": "Non solo reddito grillino: 46 criminali avevano pure accompagnamento e invalidità. Un dirigente denunciò il sistema, e Tridico: fatti gli affari tuoi". Poi: "Accusa di stupro, parla Ciro Grillo. E c'è già chi vede un futuro in politica". E ancora "Elly scappa ancora da Giorgia. La Schlein rifiuta di nuovo l'invito ad Atreju. FdI: teme il confronto".
- In primo piano "Donbass in cambio della Nato. Il ricatto americano all'Ucraina". Poi l'editoriale "Trump e Putin hanno teso una trappola a Zelensky". Spazio a "Il software che ha mandato in tilt gli aerei negli Usa".
- Tra gli approfondimenti dell'edizione weekend de Il Foglio ci sono "Nvidia e noi. Buone ragione per augurarsi che l'Europa cornuta e mazziata abbia spiato la vita di Huang con la stessa attenzione della Cina", "L'ultimo tango del governo. Chiarimento Meloni-Messina. La 'difficoltà' con Salvini. Salta lo Spalmabonus. Il Pd sogna l'Intesa", "Precauzioni massive. Il testacoda culturale tra il nuovo sprezzo del pericolo di Piantedosi e i caveat del Colle".
- In primo piano un'intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto: "È guerra cognitiva, le opposizioni collaborino". Poi "I dolori (al ginocchio) del giovane Sinner. Dubbi anche sul rientro in Australia". E l'intervista a Ciro Grillo: "Grillo junior rompe il silenzio. Show becero contro le donne".
- Apertura con titolo "Intelligenza naturale": Alla Cop31 in Turchia le potenze più inquinanti difendono a oltranza le fonti energetiche fossili. Quelle alternative non dovranno più 'sostituire', ma 'affiancare'. I movimenti ecologisti in marcia malgrado la repressione di Erdogan. E oggi via alla contro-Cop. Poi "Nato-Donbass, il baratto impossibile".