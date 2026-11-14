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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani ampio spazio al down di Microsoft, al caos aerei negli Usa e alle nuove regole italiane per l'evacuazione degli edifici in caso di allarmi bomba. Poi la Manovra, con il dietrofront sui tagli alla scuola, e l'accordo dell'Europa per il team incaricato dei colloqui sull'Ucraina

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