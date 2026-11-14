Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani ampio spazio al down di Microsoft, al caos aerei negli Usa e alle nuove regole italiane per l'evacuazione degli edifici in caso di allarmi bomba. Poi la Manovra, con il dietrofront sui tagli alla scuola, e l'accordo dell'Europa per il team incaricato dei colloqui sull'Ucraina
- “Down di Microsoft per oltre 20 ore in tutto il mondo. L’America ferma tutti i voli, giallo sulle cause. Mail bloccate e aerei a terra. Allarmi bomba, le regole del governo: ignorare le minacce seriali. I protocolli anti hacker”, in apertura sul Corriere della Sera. Taglio centrale per la candidatura del judoka Teddy Renner candidato alle presidenziali in Francia. Le news sulla Manovra: “Scuola, stop ai tagli. Il governo cerca i fondi per la sanità”. Ucraina: “Trattativa su Kiev, c’è anche l’Italia nel team europeo”.
- Repubblica apre con “Scuola, dietrofront sui tagli. Manovra, il governo cancella l’abolizione di 7mila posti per insegnanti e bidelli. Meloni: un segnale. Giorgetti apre a modifiche su Superbonus e sanità. Banche, prove di disgelo. Ma Abi minaccia ricorsi”. Poi “Ucraina, l’Europa trova l’intesa, l’Italia si guadagna un posto al tavolo” e “Microsoft in panne ma non sabotata. Un giorno di follia senza le mail”. In prima pagina anche il viaggio del Papa a Chiclayo.
- Simile la prima pagina de La Stampa, che parte con “Scuola, dietrofront del governo. La Manovra cambia: via le misure sulla riduzione del personale. La premier: “Ma non erano tagli”. Verso modifiche su Superbonus e tassa per chi lascia il Paese. La Cgil conferma lo sciopero”. In alto “Usa, aerei a terra. Pericoli per la sicurezza”. Anche qui “Ue, c’è l’accordo sulla mediazione. Un team a sette tratterà su Kiev”. Approfondimento sulle Atp Finals.
- “Incubo tech. Frequenze radio al collasso. La Casa Bianca: non è un altro 11 settembre. Aerei a terra, America nel caos”. Così apre Il Messaggero. Per gli interni: “Viminale: nuove regole per tribunali, scuole e pubblici uffici. Allarmi bomba, si evacua solo se lo ordina il prefetto”. La Legge di Bilancio: “Manovra, dietrofront sulla scuola: via i tagli. Sul caro-materiali manca ancora 1 miliardo”. Gli esteri: “Ucraina, l’Europa trova un’intesa. Anche l’Italia ai negoziati di pace”.
- “Cardinale esclusivo, il mio Milan mondiale. ‘Non venderò mai il club, saremo competitivi sul mercato con le squadre più ricche. Torneremo a vincere scudetti” è la notizia centrale per La Gazzetta dello Sport. Taglio alto: “Crediamo in Pio. Esposito e la media-gol record: uno ogni 88’. Camarda in rete, anche l’Under batte la Francia (2-1). Poi le Finals a Torino e “Kimi fratello d’Italia”.
- Sul Corriere dello Sport in alto “Kimi da Mattarella”. Taglio centrale: “Stupiti dall’Italia. Roberto ci ha restituito una Nazionale credibile e da amare. Siamo tornati. Mancini come Bearzot. Boom davanti alla tv: 8,3 milioni di spettatori”. A lato: “Svolta inglese. Inter, formula Premier”, “La strategia per gennaio. Lucio ridisegna la Juve”, “Yormark nominato ad. Milan, la sterzata di Gerry”.
- In alto su Tuttosport: “Tutti pazzi per i maestri delle Finals: che show! Torino in Super 8: magia. Cobolli: “La mia Davis”. Notizia di apertura è “Il turco in scadenza, rinnovo difficile con l’Inter. Calhanoglu tenta la Juve”. Poi “Mago Mancio, sogni azzurri”, Kimi da Mattarella, Belghali che “allarma il Toro”.
- "Il governo aiuta la scuola, la sinistra i fannulloni. In Manocra più risorse per l'istruzione, ma i sindacati scioperano lo stesso. E il Campo largo trova l'accordo solo su patrimonale e reddito di cittadinanza" su Il Giornale. Intervista di La Russa: "Il fascismo fu votato, ma il popolo si sbagliò. Non sdogano il regime". E ancora: "Italia ai negoziati su Kiev. Migranti, ok alla svolta Ue". In alto: "Hacker, c'è il protocollo. Il Viminale ferma la paura" e "Microsoft down mondiale. Mail in tilt, utenti in crisi".
- “Rischio blocco per 13mila cantieri” è l’apertura de Il Sole 24 Ore. In primo piano anche “Terremoto nel Gruppo San Donato. Fuori l’uomo chiave: Kamel Ghribi”, “Spesa previdenziale: 1,9 miliardi in meno nel triennio 2027-2029”. Non manca “Miliardi di utenti senza mail per oltre 24 ore. Microsoft: guasto tecnico”.
- "Scuola e sanità, Meloni cede ai sindacati sui tagli (che negava). Manovra in retromarcia. Pagano solo i pensionati. Dietrofront su docenti, banche, per il 110% e forse salute. Ma non sui prelievi dalle pensioni" è la notizia di punta de Il Fatto Quotidiano. In alto: "Russia-Ucraina: l'Ue unita, manderà 6 o 7 negoziatori".
- Libero punta su una sua inchiesta. "Il reddito di criminalità. Le carte sul sussidio grillino. Centinaia di condannati, mafiosi compresi, hanno preso l'assegno per anni: dai Casamonica a La Barbera fino ai parenti di Genny a' carogna". La cronaca: "Due ragazzi cadono dal tetto dell'università occupata. Il caso a Torino, la coppia stava realizzando un graffito".
- Domani parte dalla Legge di Bilancio: "Manovra, i pasticci di Meloni. Dietrofront sui tagli alla scuola. Il governo prova a correggere la rotta e cerca fondi per la sanità. La Cgil conferma lo sciopero generale. La premier difende la Legge di Bilancio ma secondo Eurostat il nostro Pil è sostanzialmente fermo". Poi "Ue, la strategia sbagliata su Kiev. Il prezzo della resa, Putin provoca Finlandia e Nato" e "Il fascismo 'di popolo'. Le invenzioni di La Russa".
- Tra gli approfondimenti dell'edizione weekend de Il Foglio ci sono "Nvidia e noi. Buone ragione per augurarsi che l'Europa cornuta e mazziata abbia spiato la vita di Huang con la stessa attenzione della Cina", "L'ultimo tango del governo. Chiarimento Meloni-Messina. La 'difficoltà' con Salvini. Salta lo Spalmabonus. Il Pd sogna l'Intesa", "Precauzioni massive. Il testacoda culturale tra il nuovo sprezzo del pericolo di Piantedosi e i caveat del Colle".
- La prima pagina di QN. "Dietrofront sui tagli alla scuola", "Zelensky: Giorgia, non mi chiami mai. Ma l'Italia siederà al tavolo dei negoziati", "Usa, caos aerei. Fermi 4mila voli, giallo sulla causa". Intervista all'ex ministro Minniti: "Cybersicurezza? Va coinvolta la generazione IA".
- "Usa così. Condannato per un gesto antisemita ma ammesso al percorso di recupero, un ventenne nato in Italia è stato prelevato con l'inganno e chiuso nel cpr di Milano. Lo deportano in Tunisia, Paese che gli è estraneo. Sono i metodi dell'Ice, polizia antimigranti di Trump" in apertura de Il Manifesto. Poi "Scuola, la Manovra perde il primo pezzo", "Il crash di Microsoft dopo il crack di Nvidia", "Ucraina: l'Europa parla per 5, Italia compresa" e, per Gaza, "strage all'ospedale, il Bop accusa Hamas".