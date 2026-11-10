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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 novembre: la rassegna stampa

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Tanti i temi in primo piano sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. Grande spazio per la risposta europea alla guerra ibrida, con Parigi che accusa Teheran per gli attacchi ai frigoriferi e Tajani che chiama in causa Mosca. In evidenza anche i mini aiuti per le bollette, col nuovo scontro tra maggioranza e opposizione. Spazio anche all'assenza dei capi di Stato alla Cop31 e alla nuova tragedia che ha investito Gaza, travolta dalle piogge e dal fango: tendopoli distrutte e bambini annegati

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