Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 novembre: la rassegna stampa

Tanti i temi in primo piano sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. Grande spazio per la risposta europea alla guerra ibrida, con Parigi che accusa Teheran per gli attacchi ai frigoriferi e Tajani che chiama in causa Mosca. In evidenza anche i mini aiuti per le bollette, col nuovo scontro tra maggioranza e opposizione. Spazio anche all'assenza dei capi di Stato alla Cop31 e alla nuova tragedia che ha investito Gaza, travolta dalle piogge e dal fango: tendopoli distrutte e bambini annegati
- Aperture in ordine sparso sui quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera spazio a quello che viene definito 'il doppio fronte della guerra ibrida'. Parigi accusa: Teheran dietro i sabotaggi dei frigoriferi. Mentre Tajani dice: "Noi colpiti da Mosca". Fotonotizia per lo scandalo che ha travolto il Ceo di Nvidia, protagonista di una relazione con una donna che sarebbe in realtà una spia cinese. Tetto per gas e bollette, Meloni: "Aiuti alle famiglie"
- 'I disertori del clima' titola, invece, a tutta pagina La Repubblica con riferimento all'assenza alla Cop31 dei capi di Stato, malgrado la presenza di 100mila delegati da 190 Paesi. Appello Onu per misure di mitigazione "non più rinviabili". Via libera alla misura taglia bollette: risparmi medi di due euro al mese. Gaza travolta da pioggia e fango: strage nelle tendopoli, bambini annegati
- Sulla Stampa in primo piano l'allarme sul cartello mafioso per spartirsi il Nord Italia. "Così camorra, 'ndrangheta e Cosa nostra collaborano su traffico di droga e appalti" si legge nella relazione della commissione parlamentare d'inchiesta. Anche qui in evidenza il caso Nvidia e la risposta del G7 contro la guerra ibrida: fronte comune contro i cyberattacchi, mentre Parigi accusa Teheran
- 'Bollette, sì ai mini aiuti' si legge nel titolo principale del Messaggero. Per le società elettriche un costo da 4 miliardi. Meloni: difendiamo i cittadini. Ma per l'opposizione il risparmio è di appena 1,4 euro al mese. Gli hacker di Kiev rivelano: oltre 450mila soldati russi morti al fronte. Di spalle, il momento d'oro delle romane, con Lazio e Roma in vetta alla classficha e uniche imbattute in Serie A
- Sulla Gazzetta dello Sport le mosse dell'Inter per anticipare il rinnvo di Hakan Calhanoglu: si punta a chiudere entro la fine dell'anno. Si riapre la trattativa per Sorloth alla Juventus in vista di gennaio. Taglio alto per il focus su un campionato mai così ricco di gol: in 11 giornate 342 reti, oltre tre a partita e 98 in più dello scorso anno
- Anche sul Corriere dello Sport trova spazio la celebrazione delle romane come uniche antagoniste per l'Inter. In Serie A mai due squadre della stessa città imbattute dopo 11 giornate. Gattuso da record: primo con 29 punti, meglio anche di Maestrelli ed Eriksson. Juventus, zero rigori nelle prime 11 giornate: tra le squadre di vertice a secco anche la Roma
- Su Tuttosport torna a parlare Kenan Yildiz, che rincuora i tifosi juventini preannunciando il suo ritorno in campo a dicembre. Il turco conferma i progressi negli allenamente che presto intensificherà. In taglio alto l'assegnazione del Golden Boy 2026 allo spagnolo Cubarsí: la consegna del premio il 14 dicembre a Torino
- Sul Giornale in evidenza il sì dell'Ecofin alla clausola per la difesa e per l'energia. Sì del governo al decreto legge per il taglio delle bollette. Di spalla, ancora gli attacchi hacker con la lista di tutti i nemici di Putin nella Ue. Svolta Garlasco, la pg di Milano verso la revisione del processo Stasi
- Sul Sole 24 Ore l'apertura è riservata al piano Arvedi per l'ex Ilva: nel progetto conversione green del sito di Taranto e 4mila dipendenti al lavoro. Bollette: ok al tetto del prezzo del gas, da gennaio un cap di 58,9 euro a MWh. Crédit Agricole muove su Bpm: "Fusione delle attività italiane"
- Sul Fatto Quotidiano il tavolo a tre dei negoziati tra Russia, Usa e Ucraina che esclude l'Europa. Da oggi gli incontri ad Abu Dhabi: due nordici chiamano Putin e Merz asseconda Trump. Tetto al gas: pochi euro di sconto e solo dal 2027
- Su Libero protagonista un testo scolastico per le superiori accusato di contenere frasi contro Fratelli d'Italia e il governo Meloni. Via libera dell'Europa alla flessibilità su energia e difesa. Il nuovo Report delude, si legge ancora: gli ascolti non decollano
- La strage continua a Gaza protagonista dell'apertura del Manifesto, che racconta in contemporanea il tentativo di formazione di un governo a guida Eisenkot in Israele. Ma la visione è molto simile a quella di Netanyahu: palestinesi esclusi, guerra a Libano e Iran, nessuna ricostruzione nella Striscia
- Anche sul Qn il titolo principale è riservato alla riduzione per decreto delle bollette: da gennaio in arrivo lo sconto sull'elettricità. Sì dell'Ecofin alla flessibilità. Manovra, alert sulle coperture della Corte dei Conti: non sono sufficienti. Fotonotizia per il fronte del G7 contro la guerra ibrida: ma l'Italia è senza protezioni
- Domani dedica la sua apertura all'attacco hacker all'Antimafia: sul dark web in vendita documenti della Dia sul crimine organizzato. L'agenzia: nessun documento sensibile. Caos in Francia, s'indaga sull'Itran: aperta un'inchiesta per il blitz sui congelatori nei supermercati. 'La beffa di Meloni', si legge più sotto: taglia le bollette di 1,4 euro al mese
- Di decreto legge sulle bollette si parla anche sulla prima pagina del Mattino, dove trova grande spazio anche la folla oceanica protagonista delle'abbraccio a Papa Leone in Argentina: in 2 milioni e mezzo a Buenos Airese per l'appello contro il precariato. Hacker, il G7 fa quadrato: "Ora una reazione forte"