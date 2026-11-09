Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 novembre: la rassegna stampa

L'Incarico all'ex generale Eisenkot per cercare di formare il governo in Israele, le tensioni legate ai recenti attacchi hacker nell'ambito della guerra ibrida e la morte di uno scienziato a Roma travolto da un pirata in monopattino. Per lo sport, invece, spazio ai risultati del weekend di Serie A e ai motori. Questi i temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- In apertura la situazione politica in Israele: "La sfida di Eisenkot". Incarico all'ex generale, le ipotesi: "Unità nazionale, alleanza con arabi o ultraortodossi". Spazio poi per le parole di Crosetto: "Gli attacchi hacker? Urgente una strategia per sopravvivere". Cornaca, Roma: "Scienziato ucciso da un monopattino, caccia al pirata". Banche, la Consob "dà il via libera all'offerta di Intesa su Monte dei Paschi". La storia: "L'orecchio mozzato, il riscatto. Parla Farouk Kassam".
- Ancora la situazione politica israeliana in primo piano: "Sfida a Netanyahu". Ad Eisenkot "l'incarico di formare il governo, avrà 28 giorni per trovare una coalizione". Levy: "E' tempo di un governo con gli arabi". Energia, decreto bollette: "Arriva lo sconto ai consumatori". Il caso: "Il grido d'allarme degli infermieri malpagati e picchiati". Il racconto: "Il sogno del risveglio degli ibernati dopo la morte".
- La questione politica israeliana al centro della prima pagina, Eisenkot: "Uniti per salvare Israele". Il premier incaricato da Herzog: "Pronto a lavorare anche con il Likud , ma senza personalismi". L'intervento di Tajani: "La guerra ibrida una minaccia alla democrazia. Il G7 deve agire". Novara: "Silicon Box, ecco il maxi-polo da 6000 posti". La storia: "Tartufi, la corsa all'oro".
- Tra i temi in apertura l'analisi sulla "super task force contro gli hacker e la guerra ibrida". Il governo conferma: "Struttura operativa da dicembre". Israele: "Eisenkot prova a chiudere l'era Netanyahu". Roma, monopattino pirata: "Travolto e ucciso il fisico Cervellati". Anguillara, delitto Terzullo, il racconto shock di Carlomagno: "Ho rovinato tutto". Serie A, per la Lazio un "pari da grande". Gattuso resta primo, "Roma terza".
- In apertura dominano la scena i risultati del weekend di serie A. "La legge dell'Inter", prova di forza dei nerazzurri contro il Como, "vetta a -1". Pio e Thuram "dominano e fanno impazzire San Siro". Milan: "Ancora più su". Cisse e Pulisic in gol, il Genoa "regala e perde". Juventus: "Così non va". Pari per i bianconeri a Firenze ma "A Spalletti manca un rigore". Il Napoli riprende la Lazio: "Pari al bacio". F1: "In Brasile vince Norris, Kimi pigliatutto".
- "Chivu di forza", è il titolo in primo piano dopo la prova convincente dell'Inter contro il Como. I nerazzurri ora salgono " a -1 da Gattuso". La Lazio pareggia contro il Napoli mentre "Bremer e De Gea salvano la Juve" che impatta a Firenze. Milan: "Amorim quarto, furia Rabiot". F1: "Kimi vince un altro Mondiale". MotoGp: "Orgoglio Bez", per Marquez "festa rinviata".
- "L'orgoglio e la rabbia di Vicario", è il titolo d'apertura, con focus sulla sfida tra Juventus e Fiorentina (2-2). Doppia rimonta dei bianconeri al Franchi "con un grande Kolo e Bremer" e "un rigore netto negato". Lazio: "Prima ma delusa" dopo il pareggio contro il Napoli dove scoppia "il caso Lang". L'Inter super il Como in casa, Fabregas: "Testa bassa". Il Milan, intanto, tra i "brividi è in zona Champions". Torino e Abate flop, "è sparito l'attacco". F1: "Kimi raddoppia tra i Costruttori".
- Israele ancora in primo piano: "Eisenkot fa fuori Netanyahu e apre alla destra senza di lui". Il nuovo premier incaricato "guarda a Lieberman e ultra-ortodossi". Cybersecurity: "Ridono solo i generali, nuova carica da 440mila euro". La lettera: "Meloni, la prego. Ora ricorra contro la Cedu sul concorso esterno". Gualtieri: "Roma ritorna capitale anche dei debiti". Inchiesta Mediapart: "Ora Frontex usa i droni per i blitz contro i migranti".