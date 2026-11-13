Maltempo, allerta meteo arancione in 5 regioni, gialla in 12. DIRETTA

Oggi allerta arancione in 5 regioni e gialla in 12. Dopo 24 ore di piogge incessanti, l'ondata di maltempo sembra attenuare la sua violenza su Toscana nord-ovest e basso Spezzino, in Liguria. Nella giornata di oggi le condizioni meteo per la Toscana segnalano condizioni di tempo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale. Tendenza a miglioramento dal tardo pomeriggio. Tuttavia per rischio idrogeologico il sistema regionale della protezione civile resta in stato di massima allerta. Restano osservati 'speciali' i bacini nelle zone della Versilia, Lunigiana, Garfagnana, Serchio, Lima, Ombrone pistoiese, Valle del Reno, Bisenzio e Arno, per possibili allagamenti, esondazioni di fossi e torrenti minori e frane localizzate. "Sulla base dei fenomeni in atto e previsti" è stata valutata per la giornata oggi, 'allerta arancione' su parte di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Valutata inoltre 'allerta gialla' sui restanti settori di Umbria e Lazio, su parte di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Calabria e sull'intero territorio di Marche, Abruzzo, Molise e Campania.