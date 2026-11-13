Maltempo, allerta meteo arancione in 5 regioni, gialla in 12. DIRETTA

L'ondata di maltempo sembra attenuare la sua violenza su Toscana nord-ovest e basso Spezzino, ma resta il rischio idrogeologico. Allerta alta anche su parte di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Valutata inoltre 'allerta gialla' sui restanti settori di Umbria e Lazio, su parte di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Calabria e sull'intero territitorio di Marche, Abruzzo, Molise e Campania
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Dopo 24 ore di piogge incessanti, l'ondata di maltempo sembra attenuare la sua violenza su Toscana nord-ovest e basso Spezzino, in Liguria. Tuttavia per rischio idrogeologico il sistema regionale della protezione civile resta in stato di massima allerta. Allerta alta anche su parte di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Valutata inoltre 'allerta gialla' sui restanti settori di Umbria e Lazio, su parte di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Calabria e sull'intero territorio di Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
Frane nel Genovese: venti persone isolate e una decina di evacuati
Due frane hanno provocato disagi nel Genovese. Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti con mezzi speciali per rimuovere una frana caduta in via Casanova a Manesseno, nel comune di Sant'Olcese, che aveva isolato circa venti persone. Nessuno è rimasto ferito. Un'altra frana, in località San Quirico di Rivarola, nel comune di Carasco, ha portato all'evacuazione di una decina di persone, alcune delle quali hanno trascorso la notte nella biblioteca comunale. Le autorità hanno chiuso al transito un tratto della strada provinciale 33 minacciato dal cedimento. Non risultano abitazioni isolate.
Toscana, passate le piene di Ombrone, Bisenzio e Serchio. Attenzione all'Arno
Sono transitate senza particolari criticità le ondate di piena dell'Ombrone Pistoiese, del Bisenzio e del Serchio. Lo ha comunicato sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Resta alta, tuttavia, l'attenzione sull'Arno. I livelli del fiume sono attualmente entro i valori di riferimento, ma nelle prossime ore potrebbero registrarsi nuovi innalzamenti a causa delle intense precipitazioni delle ultime 48 ore e del transito delle piene degli affluenti. Il monitoraggio prosegue lungo il corso dell'Arno per valutare l'evoluzione della situazione.
Esondato torrente vicino a Pistoia, inondati i sobborghi
Ieri sera vicino a Pistoia il torrente Brana ha esondato in un tratto alluvionando la frazione di Badia a Pacciana, compromettendo la viabilità circostante. Allagamenti hanno causato la chiusura di via del Bastione Mediceo e via dei Campisanti e il Comune segnala la presenza di tombini divelti in diverse strade con conseguenti rischi per la circolazione. Nella vicina provincia di Prato c'è stata una frana sulla Sr 325 per Bologna, in località Montepiano, tra la frazione de La Storaia e il bivio per Bocca di Rio. Una colata di detriti iha invaso parzialmente la strada.
Arno, attesi possibili innalzamenti nella giornata di oggi
Nella serata di ieri situazione al momento sotto controllo lungo l'intera asta dell'Arno, con i livelli del fiume all'interno delle soglie di riferimento. A comunicarlo è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, attraverso un messaggio pubblicato sui social. L'attenzione resta tuttavia alta in vista delle prossime ore. Le intense precipitazioni che hanno interessato il territorio e le ondate di piena provenienti dai fiumi affluenti potrebbero infatti provocare un innalzamento dei livelli dell'Arno nel corso della giornata di oggi. Il sistema regionale di Protezione civile è operativo e continuerà a seguire costantemente l'evoluzione del quadro idrologico, monitorando i livelli del fiume lungo tutto il suo corso.
Allerta arancione in 5 regioni, gialla in 12
Oggi allerta arancione in 5 regioni e gialla in 12. Dopo 24 ore di piogge incessanti, l'ondata di maltempo sembra attenuare la sua violenza su Toscana nord-ovest e basso Spezzino, in Liguria. Nella giornata di oggi le condizioni meteo per la Toscana segnalano condizioni di tempo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale. Tendenza a miglioramento dal tardo pomeriggio. Tuttavia per rischio idrogeologico il sistema regionale della protezione civile resta in stato di massima allerta. Restano osservati 'speciali' i bacini nelle zone della Versilia, Lunigiana, Garfagnana, Serchio, Lima, Ombrone pistoiese, Valle del Reno, Bisenzio e Arno, per possibili allagamenti, esondazioni di fossi e torrenti minori e frane localizzate. "Sulla base dei fenomeni in atto e previsti" è stata valutata per la giornata oggi, 'allerta arancione' su parte di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Valutata inoltre 'allerta gialla' sui restanti settori di Umbria e Lazio, su parte di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Calabria e sull'intero territorio di Marche, Abruzzo, Molise e Campania.