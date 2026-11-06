Nella giornata di oggi le prime precipitazioni interesseranno Liguria e Piemonte, con accumuli generalmente compresi tra 10 e 20 millimetri in 24 ore e punte locali di 30-40 millimetri. Sul Nord-Est prevarrà invece una maggiore nuvolosità, ma senza fenomeni significativi. Il peggioramento raggiungerà successivamente Toscana, Umbria e Lazio, dove sono previsti accumuli tra 15 e 25 millimetri. Le precipitazioni saranno più intense al Sud, soprattutto su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria tirrenica: qui gli apporti medi saranno compresi tra 15 e 30 millimetri, con picchi temporaleschi fino a 40-60 millimetri in 24 ore. Sulle Isole Maggiori si alterneranno invece nuvole e schiarite.