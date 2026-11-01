Che tempo farà a novembre? Cosa dicono le prime proiezioni

In attesa di avere una panoramica più dettagliata sull’intero mese, la settimana fino all’8 novembre sarà caratterizzata da venti che colpiranno il Sud Italia. Sono inoltre previste piogge in particolare sulle Regioni adriatiche – Marche, Abruzzo, Molise – e sul resto del Mezzogiorno. Mentre al Centro-Nord l’abbassamento termico e valori in linea con il periodo autunnale sarà accompagnato da un clima più asciutto.

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