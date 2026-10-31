Sabato meteo instabile con piogge su medio e basso Adriatico e al Sud, Isole Maggiori comprese. Domenica è atteso, secondo ILMeteo.it, un peggioramento, con maltempo al Nordest e al Centro-Sud. Neve sulle vette appenniniche

Si sta facendo strada sulla nostra Penisola la prima irruzione fredda della stagione, accompagnata da una fase di tempo instabile dovuta alla formazione di un vortice ciclonico che, soprattutto tra domenica 1 e lunedì 2 novembre, attraverserà tutta l’Italia da nord a sud. L'anticiclone che in questi giorni ha coinvolto parzialmente anche il nostro Paese, spiegano i meteorologi di ILMeteo.it, tende a spostare il suo baricentro verso le terre più settentrionali del continente europeo, innescando così la discesa di masse d'aria fredda che dal Nord Europa si sposteranno verso i Balcani per poi spingersi fino all'Italia.

Le previsioni di oggi

Un peggioramento che farà sentire gli effetti del vortice in arrivo dai Balcani già dalle prossime ore, con un rinforzo dei venti da Nordest e l'arrivo di nubi e qualche pioggia pronte a coinvolgere diverse regioni. In mattinata prevista molta nuvolosità sulle regioni adriatiche del Centro e su gran parte del Sud, spiega ILMeteo.it, con qualche piovasco sparso e locali temporali in particolare tra Marche, Abruzzo, Molise, sull'area più settentrionale della Puglia, in estensione anche a Calabria, Sicilia ionica e distretti orientali della Sardegna. Spostandosi verso il Nord e sul resto del Centro, il quadro meteorologico si manterrà più tranquillo, a tratti persino soleggiato sulle regioni settentrionali.

Domenica e i prossimi giorni

Come evidenzia Lorenzo Tedici, meteorologo del ILMeteo.it, nel corso di domenica 1 novembre il nucleo freddo si isolerà in una profonda depressione sui mari meridionali, con nuvolosità in aumento al Nord e precipitazioni anche sulla Romagna (cumulati tra 10 e 20 mm/24h). I fenomeni più consistenti interesseranno il Centro-Sud: tra il pomeriggio di Domenica e la giornata di Martedì 3 Novembre si aprirà una sequenza di tre giorni di marcata instabilità lungo il versante adriatico e al Meridione: i fenomeni risulteranno insistenti tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (30-60 mm/24h), con picchi che tra Lunedì e Martedì potranno superare i 70-90 mm/24h sul Basso Tirreno. Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche connesse ai rilevanti apporti pluviometrici, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali della Protezione Civile.

Neve a Campo Imperatore sull'Appennino

Neve a Campo Imperatore e temperature in calo sulle montagne abruzzesi per il ponte di Ognissanti. L'afflusso di aria fredda sull'Appennino centrale porterà venti sostenuti e nuove nevicate, con fiocchi che tra domenica pomeriggio e la notte successiva potranno raggiungere localmente i mille metri. Oggi i fenomeni saranno deboli al mattino, con nubi più diffuse dal pomeriggio e quota neve intorno ai 1.500-1.700 metri su Gran Sasso e Maiella. Il limite si abbasserà domenica: sui rilievi di Abruzzo, Marche e Molise potrà nevicare dai 1.200-1.300 metri, scendendo temporaneamente più in basso durante i rovesci più intensi. Alle quote inferiori, tuttavia, i fiocchi non formeranno necessariamente una copertura al suolo. Raffiche e scarsa visibilità potranno rendere più difficili escursioni e spostamenti in montagna.