Burian in Italia, freddo siberiano in arrivo a novembre: le previsioni

Le correnti fredde in arrivo dai Balcani raggiungeranno l’Italia attraverso l’alto Adriatico, interessando in particolare le regioni del Sud. Ad essere interessate dall’inverno anticipato saranno in particolare Puglia, Basilicata e Calabria; mentre il coinvolgimento di Abruzzo e Molise dipenderà dall’estensione verso nord dell’instabilità.