Burian in Italia, freddo siberiano in arrivo a novembre: le previsioni

Introduzione
Le correnti fredde in arrivo dai Balcani raggiungeranno l’Italia attraverso l’alto Adriatico, interessando in particolare le regioni del Sud. Temperature al di sotto delle medie stagionali anche per la settimana successiva
Quello che devi sapere
Che cos’è Burian
Burian è il gelido vento di tempesta portato dall’aria polare continentale delle pianure siberiane.Si tratta di un denso cuscinetto d’aria gelida in grado di viaggiare verso l’Europa con un moto retrogrado, spinto dalla differenza di pressione da est verso ovest.
L’arrivo di Burian in Italia
L’arrivo nel nostro paese del venti gelido è permesso da un fenomeno raro, chiamato ponte di Voejkov: l’alta pressione delle Azzorre che, fondendosi con l’alta pressione termica russo-siberiana, crea un’enorme muraglia barica.
Ondata di freddo
I primi giorni di novembre potrebbero essere caratterizzati da un’intensa ondata di freddo proveniente dall’Europa nord-orientale, con un drastico calo delle temperature in Italia, possibili acquazzoni al Centro-Sud e il ritorno della neve lungo la catena appenninica.
Le regioni più colpite
Le correnti fredde in arrivo dai Balcani raggiungeranno l’Italia attraverso l’alto Adriatico, interessando in particolare le regioni del Sud. Ad essere interessate dall’inverno anticipato saranno in particolare Puglia, Basilicata e Calabria; mentre il coinvolgimento di Abruzzo e Molise dipenderà dall’estensione verso nord dell’instabilità.
Le prime nevicate
Il contrasto tra l’aria fredda siberiana e l’ancora calda superficie marina del Mediterraneo comporterà la formazione di violenti temporali, soprattutto nel basso Adriatico. Vedremo scendere le temperature allo zero termico , con i primi fiocchi di neve a bassa quota. Nevicate previste lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, tra Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia anche tra i 500 e gli 800 metri di altitudine.