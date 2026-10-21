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Maltempo in Liguria e Sardegna, danni e allagamenti per le forti piogge. FOTO

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Le due regioni sono tra le più colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattutta sulla Penisola nelle ultime ore. In Liguria superata la fase più critica dell'allerta arancione: conta dei danni nel Savonese, dove sono caduti oltre 368 mm di pioggia provocando frane e la chiusura della via Aurelia. In Sardegna un'ondata di violenti nubifragi ha flagellato il nord dell'isola, in particolare tra la Gallura e il Nuorese, dove i Comuni di Siniscola, Posada e Orosei sono stati sommersi dall'acqua

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