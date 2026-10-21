Maltempo in Liguria e Sardegna, danni e allagamenti per le forti piogge. FOTO
Le due regioni sono tra le più colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattutta sulla Penisola nelle ultime ore. In Liguria superata la fase più critica dell'allerta arancione: conta dei danni nel Savonese, dove sono caduti oltre 368 mm di pioggia provocando frane e la chiusura della via Aurelia. In Sardegna un'ondata di violenti nubifragi ha flagellato il nord dell'isola, in particolare tra la Gallura e il Nuorese, dove i Comuni di Siniscola, Posada e Orosei sono stati sommersi dall'acqua
- Una violenta ondata di maltempo sta flagellando diverse regioni d'Italia, spostando rapidamente il baricentro dei fenomeni intensi dal nord-ovest alle isole maggiori. Mentre la Liguria esce dalla fase critica dell'allerta meteo, la Sardegna affronta gli strascichi della giornata di emergenza vissuta ieri a causa di temporali autunnali di estrema violenza che hanno allagato i centri abitati
- Sul fronte ligure si è chiusa ufficialmente la fase di allerta arancione gestita dal centro meteo Arpal. La situazione meteorologica resta sotto osservazione con un'allerta gialla circoscritta al solo settore del Levante. La notte e le prime ore del mattino sono state caratterizzate da una raffica di interventi dei Vigili del fuoco, chiamati per fronteggiare allagamenti diffusi, rami spezzati e alberi pericolanti
- L'area più colpita è la provincia di Savona, dove le cumulate complessive hanno toccato il record di 368 millimetri di pioggia nelle 24 ore. Per fare un confronto della disparità dei fenomeni, a Genova le precipitazioni non hanno superato i 150 mm. Proprio nel Savonese il dissesto idrogeologico ha causato il crollo parziale di una strada, con lo smottamento che ha trascinato via un camioncino dei rifiuti
- I fiumi liguri restano sorvegliati speciali in queste ore. Gli innalzamenti idrometrici più significativi hanno colpito l'entroterra del ponente genovese e la riviera del Beigua. Il transito della perturbazione verso est sta gonfiando progressivamente anche i bacini del Levante ligure e i bacini padani
- La perturbazione si è spostata con forza sul nord della Sardegna, dove dal primo pomeriggio di ieri si sono abbattuti temporali violentissimi. Allarme massimo sulla costa orientale, nel territorio compreso tra il Nuorese e la Gallura. I Comuni di Siniscola, Posada e Orosei sono stati letteralmente sommersi da un'imponente bomba d'acqua caduta in pochissimi minuti, che ha trasformato le strade in torrenti in piena e ha costretto i soccorritori a evacuare d'urgenza alcune abitazioni situate al piano terra
- Il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco è in massima allerta per gestire la crisi sull'isola. Sul posto stanno operando quattro squadre supportate dagli specialisti del soccorso fluviale e alluvionale. Per fare fronte alla gravità della situazione, ulteriori colonne mobili attrezzate per le emergenze alluvionali hanno raggiunto la zona colpita partendo dai Comandi di Sassari e Cagliari
- Il maltempo non ha dato tregua neanche al versante occidentale sardo: forti nubifragi hanno prima colpito Alghero e hanno successivamente investito la città di Sassari, dove si registrano pesanti allagamenti anche nelle vie del centro cittadino