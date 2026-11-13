Pirateria digitale, sanzionati in 6 a Piacenza: usavano "pezzotto"

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Pirateria digitale, scoperti utilizzatori del "pezzotto" a Fiorenzuola: multati

Cronaca

Scoperti e sanzionati dalla Guardia di Finanza a Fiorenzuola. Utilizzavano apparecchi pirata per accedere abusivamente ai palinsesti e ai programmi delle principali piattaforme televisive a pagamento

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Sono state scoperte e sanzionate dalla Guardia di Finanza di Piacenza 6 persone che utilizzavano il cosiddetto "pezzotto" per accedere abusivamente ai palinsesti e ai programmi delle principali piattaforme televisive a pagamento, tra cui Sky, Dazn e Netflix.

A quanto ammontano le sanzioni

Nell'ambito di indagini dei militari di Fiorenzuola per reprimere la pirateria in live streaming, l'operazione ha consentito di seguire le tracce dei pagamenti per l'acquisto degli abbonamenti. A ognuno dei soggetti è stata elevata una sanzione amministrativa pecuniaria, che può arrivare fino a 5.000 euro, per le forme più gravi di recidiva.

Come funziona

Il servizio di accesso abusivo alle piattaforme veniva offerto a prezzi "scontati", con tariffe che oscillavano tra i 10 e i 40 euro mensili, a seconda del “pacchetto” selezionato e della durata dell’abbonamento.

 

L'operazione della Guardia di Finanza ha consentito di smascherare un sistema che colpisce l'industria audiovisiva e delle telecomunicazioni e rientra nei casi di violazione del diritto d’autore, che alimentano il circuito dell'economia sommersa e della criminalità informatica, sottraendo importanti risorse fiscali all'Erario pubblico.

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