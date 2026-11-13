Condannata per omicidio e liberata dopo 13 anni, chi è Monica Busetto

"Abbiamo sempre fiducia, abbiamo avuto fiducia, ovviamente ora dobbiamo dire a Monica 'scusa del ritardo'": così Stefano Busetto, l'avvocato dell'infermiera dopo la decisione della Corte d'Appello. "Sì, è stata accolta la revisione sulla base della nuova prova acquisita da Massimiliano Andreetta delle 'Iene' che dimostra che la catenina sequestrata a Monica ha una dimensione e una fattezza completamente diversa da quella che aveva la vittima fino a pochi istanti prima di morire. Questo - dice - ha reso superfluo discutere anche sulla seconda causa di revisione che era legata a motivi di violazione della catena di custodia del reperto che, oggi possiamo dire, era contaminato".