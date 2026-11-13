Condannata per omicidio e liberata dopo 13 anni, chi è Monica Busetto

Introduzione
La Corte d'appello di Trento ha accolto la seconda richiesta di revisione del processo a carico di Monica Busetto, oggi 64 anni, condannata in via definitiva per l'omicidio della vicina di casa Lida Taffi Pamio, 87 anni, uccisa a Mestre il 20 dicembre 2012. La donna era stata arrestata e aveva trascorso tredici anni tra carcere e restrizioni, nonostante nel 2016 Susanna Lazzarini avesse confessato il delitto.
Quello che devi sapere
La svolta giudiziaria
Al centro della svolta giudiziaria c'è la contestazione della cosiddetta prova regina, una collanina sulla quale era stato rilevato il Dna della vittima: secondo le conclusioni accolte dalla Corte, quel profilo genetico sarebbe stato il risultato di una contaminazione.
Leggi anche: Mestre, infermiera condannata torna libera dopo oltre 10 anni: non uccise lei la vicina
La confessione di Susanna Lazzarini
Susanna Lazzarini, arrestata a fine 2015 per un altro omicidio, aveva successivamente confessato anche l'uccisione di Lida Taffi Pamio, sostenendo inizialmente di aver agito da sola. Solo in un secondo momento modificò la sua versione, coinvolgendo Busetto. Nonostante le contraddizioni emerse nel racconto, le condanne nei confronti dell'ex operatrice sanitaria erano rimaste confermate nei successivi gradi di giudizio.
La prova della collanina contestata dalla difesa
L'accusa si era basata principalmente sul Dna della vittima individuato su una collanina sequestrata nell'abitazione di Busetto. Nel corso degli anni la difesa ha sostenuto che quel materiale genetico fosse arrivato sul reperto a causa di contaminazione avvenute durante la conservazione e l'analisi dei reperti.
I dubbi sul Dna e sulla collana
"Abbiamo sempre fiducia, abbiamo avuto fiducia, ovviamente ora dobbiamo dire a Monica 'scusa del ritardo'": così Stefano Busetto, l'avvocato dell'infermiera dopo la decisione della Corte d'Appello. "Sì, è stata accolta la revisione sulla base della nuova prova acquisita da Massimiliano Andreetta delle 'Iene' che dimostra che la catenina sequestrata a Monica ha una dimensione e una fattezza completamente diversa da quella che aveva la vittima fino a pochi istanti prima di morire. Questo - dice - ha reso superfluo discutere anche sulla seconda causa di revisione che era legata a motivi di violazione della catena di custodia del reperto che, oggi possiamo dire, era contaminato".
La decisione della Corte d'appello di Trento
Accogliendo la richiesta di revisione, i giudici hanno disposto la liberazione di Monica Busetto, ribaltando la ricostruzione che aveva portato alla sua condanna per l'omicidio della vicina di casa. La decisione chiude una una lunga vicenda giudiziaria durata oltre un decennio.
Leggi anche: 'Ndrangheta, un arresto per gli omicidi dei fratelli Merlino