La Corte d'Appello di Trento ha accolto la seconda istanza di revisione del processo a Monica Bussetto, condannata in via definitiva per l'omicidio della vicina Lida Taffi Pamio, avvenuto nel 2012 a Mestre. A confessare quel delitto è stata un'altra donna, Susanna Milly Lazzarini, responsabile di un secondo omicidio commesso con modalità analoghe

Condannata in via definitiva a 25 anni di carcere per l'omicidio della vicina di casa, Monica Bussetto torna libera dopo oltre dieci anni trascorsi in cella. La Corte d'Appello di Trento ha accolto la seconda istanza di revisione del processo all'infermiera, condannata per la morte di Lida Taffi Pamio, trovata senza vita nella propria abitazione a Mestre nel dicembre 2012.

L'omicidio di Lida Taffi Pamio e la condanna

Monica Bussetto era stata arrestata e successivamente condannata in via definitiva a 25 anni di reclusione per l'omicidio della vicina di casa. La vittima, Lida Taffi Pamio, era stata trovata morta nella sua abitazione di Mestre nel dicembre 2012.

Dopo oltre dieci anni di detenzione, la decisione della Corte d'Appello di Trento di accogliere la seconda richiesta di revisione del processo ha portato alla liberazione dell'infermiera.

Il secondo omicidio e la confessione di un'altra donna

A imprimere una svolta alla vicenda è stato un altro delitto, avvenuto tre anni dopo la condanna di Bussetto. Una seconda donna, Francesca Vianello, è stata uccisa con modalità analoghe a quelle dell'omicidio di Lida Taffi Pamio.

L'autrice del secondo delitto, Susanna Milly Lazzarini, ha successivamente confessato di aver ucciso anche Taffi Pamio. Un elemento decisivo nella vicenda giudiziaria che ha portato alla revisione del processo e alla scarcerazione di Monica Bussetto.