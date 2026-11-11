Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 novembre: la rassegna stampa

Aperure variegate per i giornali in edicola stamattina. Tanti i temi in primo piano, dall'inchiesta urbanistica a Milano, con la richiesta di archiviazione per Sala e Boeri, all'attacco delle banche alla Manovra. Spazio anche alle tensioni interne alla maggiornaza sulle armi all'Ucraina e al caso Hegseth. Sugli sportivi protagonista il calciomercato, con gli obiettivi di Milan e Roma per gennaio