Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 novembre: la rassegna stampa

Aperure variegate per i giornali in edicola stamattina. Tanti i temi in primo piano, dall'inchiesta urbanistica a Milano, con la richiesta di archiviazione per Sala e Boeri, all'attacco delle banche alla Manovra. Spazio anche alle tensioni interne alla maggiornaza sulle armi all'Ucraina e al caso Hegseth. Sugli sportivi protagonista il calciomercato, con gli obiettivi di Milan e Roma per gennaio
- Tanti i temi in primo piano sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera in evidenza l'inchiesta urbanistica a Milano, con la richiesta di archiviazione per Sala, Boeri e Catella: non ci fu patto corruttivo. Taglio alto per l'attacco delle banche alla Manovra: "Va ripensata". Caro energia, le aziende siderurgiche si fermano. Meloni chiude il caso Giorgetti: sostegno a Kiev
- 'Con la fine del Prr il Sud affonda' scrive La Repubblica. Per lo Svimez il Mezzogiorno cresce più del Nord, ma nel 2027, esaurito il Piano nazionale, gli effetti dello sviluppo verranno azzerati. Di spalla, fotonotizia per il blocco dell'impeachment di Hegseth da parte dei repubblicani. Armi all'Ucraina, la lite Crosetto-Lega provoca la stizza di Meloni
- Sulla Stampa in apertura il processo Eternit da rifare. Niente condanna per l'imprenditore Schmidheiny, prescritte le accuse per 25 vittime. I parenti: "Non è giustizia". Reportage da Gaza, dove si sta consumando una strage dimenticata tra tende allagate e famiglie sepolte sotto la sabbia: sono cinque i bambini morti
- Intervista al ministro dell'Interno Piantedosi in apertura sul Messaggero, dove si parla di "attacco alla democrazia" con riferimento alla minaccia hacker. "Non c'è un'unica regia, ma volontà di destabilizzare", dice Piantedosi. Parla per la prima volta Davide Iacopini, l'attore uscito dall'ospedale dopo essere stato tra la vita e la morte in seguito all'aggressione della banda della minicar
- Calciormercato protagonista sulla Gazztta dello Sport, in vista della sessione di riparazione di gennaio. Il Milan ci prova per Nicolò Tresoldi, mentre Amorim studia un modulo a due punte con Ramos. Taglio alto per i due campioni azzurri Sinner e Antonelli. Jannik prepara il ritorno, mentre Kimi si gode il titolo con la festa davanti ai dipendenti Mercedes
- Sul Corriere dello Sport, invece, l'obiettivo di mercato è il brasiliano del Real Madrid Endrick, conteso tra Roma e Milan. la Juve tra Sorloth e Balogun, mentre l'Inter perde tre giocatori durante la sosta. Cacciamani nel mirino del Napoli
- Su Tuttosport la svolta tattica della Juventus: con Kolo Muani esterno i bianconeri possono cedere uno tra Conceicao e Zhegrova per fare spazio a un nuovo centravanti. Stadio Torino, c'è la proposta: la svolta per attirare fondi
- 'Campo largo delle mazzette' titola Il Giornale, con riferimento a un'inchiesta su sanità e appalti in Campania che farebbe tremare Pd e M5s: 13 in manette e 54 indagati. Toghe, il monito del Colle: regolare l'uso dei social
- Sul Sole 24 Ore si parla di rivalutazioni solo a marzo per 3,6 milioni di pensioni con l'indicizzazione tagliata. Offerta Intesa-Mps ok se supera il 50%: garanzie per Siena. Bollette, rimborsi per 2,7 miliardi
- Di spese militari si torna a parlare sul Fatto Quotidiano, secondo cui 'il governo trova i soldi per gli F35: +7 miliardi'. Missili per Kiev, Lega e FdI litigano, poi però mandano 115 nuovi caccia
- Anche su Libero si parla di 'campo largo delle mazzette': il riferimento è sempre alla maxi inchiesta su Camorra e appalti che vede accusati esponenti di sinistra e 5 stelle. In Francia lo scittore Houllebecq indagato per odio
- La questione meridionale torna in apertura sul Manifesto. Finita la spinta del Pnrr, il Sud torna in recessione. E già il rapporto Svimez conta 154mila giovani emigranti interni negli ultimi cinque anni. Usa, assalto Ice ai migranti bambini
- 'Le banche sfidano il governo' si legge sulla prima del Qn. L'Abi contesta le nuove tasse e minaccia di ricorrere alla Consulta per i crediti del Superbonus. Fotonotizia per l'inchiesta urbanistica a Milano, dove si parla di 'scandalo per una città bloccata inutilmente'
- Le critiche alla Manovra trovano spazio anche sulla prima di Domani. Questa volta, oltre alle banche, la legge di Bilancio finisce anche nel mirino dei medici: annunciata una mobilitazione per il 5 dicembre. Meloni su Bpm: "Golden poer? Vedremo"
- 'La curva Sud' è il laconico titolo scelto da Avvenire per raccontare i preoccupanti allarmi lanciati da rappporto Svimez sul futuro del Mezzogiorno. Nel nuovo bilancio Ue il rischio di tagli per 6,4 miliardi euro. Spiragli di pace in Ucraina dai colloqui trilaterali di Abu Dhabi