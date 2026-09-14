I Vigili del fuoco hanno messo in campo i sommozzatori del nucleo regionale, l'elicottero e alcune moto d'acqua a supporto delle operazioni di ricerca della donna. La Procura ha aperto un fascicolo che, a seguito della morte di Michieli, contempla l'ipotesi di reato previsto per omicidio nautico ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Lui è morto, lei è dispersa nella laguna di Venezia. I medici hanno dichiarato il decesso di Sean Michieli dopo aver fatto passare le sei ore per completare l'iter di accertamento. Continuano senza sosta le ricerche della donna, Gabriella Querino, nelle acque lagunari battute da Carabinieri e Vigili del fuoco. La tragedia di Sean Michieli e Gabriella Querino, sposi da tre mesi, è iniziata quando il barchino su cui viaggiavano si è scontrato con un taxi acqueo al largo dell'isola di Tessera, a poca distanza dall'aeroporto del capoluogo del Veneto.

Querino non è ancora stata ritrovata I Vigili del fuoco hanno messo in campo i sommozzatori del nucleo regionale, l'elicottero e alcune moto d'acqua a supporto delle operazioni di ricerca. E domani sommozzatori ed elicottero torneranno in azione, perché finora non è bastato. Le acque della Laguna sono limacciose, è difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri e, ad aumentare ulteriormente il coefficiente di difficoltà delle ricerche, c'è l'alternarsi dell'alta e della bassa marea. Approfondimento Venezia, scontro tra barche: morto un 25enne, dispersa la moglie

Sull'incidente si muove la Procura di Venezia Ricostruire la dinamica dello schianto con certezza non è semplice, perché l'unico testimone è il tassista. Mancano telecamere. Difficile quindi attribuire colpe e responsabilità. La Procura ha aperto un fascicolo che, a seguito della morte di Michieli, contempla l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 589 bis, che regola l'omicidio stradale e l'omicidio nautico.

La famiglia: i due erano inseparabili I familiari di Michieli hanno detto che i due erano quasi inseparabili in barca e che quindi, con ogni probabilità, erano usciti insieme anche ieri, partendo da Burano, dove vivono, alla ricerca di esche. E, quando nella serata di sabato i Vigili del fuoco hanno ripescato il relitto del barchino, i Carabinieri hanno trovato alcuni elementi che hanno fatto propendere per la sua presenza a bordo.



