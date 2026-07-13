Allargando l’orizzonte sugli ultimi cinque anni, l’Osservatorio calcola che la platea di famiglie in cerca di una casa in affitto si è ampliata di circa 296mila nuclei, un aumento pari al 12%. Differenze significative permangono tra i grandi centri e i mercati intermedi con i primi che registrano canoni tra i 660 e i 780 euro mensili. Il "caro" affitti investe città ad elevata attrattività come Milano, Firenze e Roma dove i canoni toccano punte di 1.200 euro al mese. Nei centri più piccoli, invece, il prezzo delle locazioni oscilla tra i 530 e i 590 euro, comunque in salita per lo squilibrio tra domanda e offerta.