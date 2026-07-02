Nonostante le crisi che tra il 2008 e il 2012 hanno colpito il mercato immobiliare italiano - quella dei mutui subprime nata negli Stati Uniti e quella dello spread - sono emersi quartieri dove i proprietari non hanno mai smesso di investire nel mattone. È il caso di via Luca Giordano, nel quartiere Vomero di Napoli, dove in vent'anni il prezzo delle abitazioni ha toccato il +48,4%, decimo migliore piazzamento.

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