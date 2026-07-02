Case in vendita, da Roma a Torino: i 10 quartieri più rivalutati negli ultimi vent'anniEconomia
Introduzione
Rioni, piazze, singole vie. Le grandi città italiane ospitano intere zone dove il mercato immobiliare non conosce crisi con i prezzi delle case in continua ascesa. Lo evidenzia un’analisi del Corriere della Sera basata sui dati del IV Osservatorio sull’Abitare di Scenari immobiliari. Ecco quali sono i 10 quartieri più rivalutati negli ultimi vent'anni.
Quello che devi sapere
10° - Luca Giordano (Napoli)
Nonostante le crisi che tra il 2008 e il 2012 hanno colpito il mercato immobiliare italiano - quella dei mutui subprime nata negli Stati Uniti e quella dello spread - sono emersi quartieri dove i proprietari non hanno mai smesso di investire nel mattone. È il caso di via Luca Giordano, nel quartiere Vomero di Napoli, dove in vent'anni il prezzo delle abitazioni ha toccato il +48,4%, decimo migliore piazzamento.
Per approfondire: Mercato immobiliare, compravendite case in aumento. Rialzo dei prezzi nel 2026
9° Abate Gimma (Bari) e 8° Cavour (Torino)
Tra i quartieri che meglio hanno resistito alla caduta delle quotazioni seguite all'introduzione, nel 2012, dell'imposta Imu sulla prima casa c'è via Abate Gimma a Bari. Nella zona, posta a poca distanza dal Teatro Petruzzelli e dal Castello Svevo, i prezzi delle case sono cresciuti del 52,2%, due punti in meno di piazza Cavour a Torino, ottava con il 54,4%.
Per approfondire: Da Capri all’Elba, quanto costano le case nelle isole più care d’Italia
7° Piazza del Popolo (Roma) e 6° Piazza Amedeo (Napoli)
Al settimo posto della classifica si colloca piazza del Popolo, nel centro storico di Roma, dove la rivalutazione delle abitazioni, quasi tutte storiche, è salita del 56,5%. Piazza Amedeo a Napoli è insieme alla vicina Chiaia la zona che ha conosciuto la maggiore crescita dei prezzi, +56,8%, rispetto ad altre aree centrali della città partenopea.
Per approfondire: Affitti, dal 2019 i canoni sono cresciuti fino a cinque volte più dei salari
5° Nazario Sauro (Bari) e 4° Merulana (Roma)
Salendo di una posizione spunta il Lungomare Nazario Sauro di Bari che si afferma come la zona centrale del capoluogo pugliese con la migliore rivalutazione, +56,9% tra il 2006 e il 2026. Un gradino sotto il podio spunta di nuovo la Capitale questa volta con via Merulana, protagonista di una riqualificazione delle case oggi vendute ad un prezzo del 58,6% più alto rispetto a vent'anni fa.
3° Porta Nuova (Milano)
Milano conquista la terza posizione della classifica sulle aree centrali più appetibili con Porta Nuova, quartiere che negli ultimi 20 anni ha letteralmente cambiato volto. Dal Bosco Verticale alla Biblioteca degli Alberi fino a piazza Gae Aulenti e i grattacieli: le case vendute in una delle zone riqualificate più in profondità nel capoluogo lombardo hanno visto un'impennata di prezzo pari al 67,5%.
2° Via Sacchi-Turati (Torino)
La seconda posizione è occupata da via Sacchi a Torino: il lungo corridoio porticato che parte dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova ha registrato in vent'anni una rivalutazione del 64,6% con le case vendute oggi a oltre 5.200 euro al metro quadro.
1° Corso Garibaldi (Milano)
L’area di corso Garibaldi a Milano ha registrato negli ultimi vent’anni rincari medi delle abitazioni pari al 73,5% e immobili ristrutturati venduti sopra i 10mila euro al metro quadro.
La "gentrificazione gentile” di Garibaldi
Quartiere centrale tra le stazioni Lanza e Moscova della linea 2 della metropolitana, Garibaldi “ha battuto” l’inflazione, salita dal 2006 del 41,6%. A sostenere le vendite è stata soprattutto l'introduzione dell'equo canone che ha ridotto il mercato degli affitti e incrementato le ristrutturazioni a fini di investimento. Secondo l'Osservatorio, realizzato in collaborazione con Abitareco, nel corso (e nelle vie limitrofe) l'appetibilità delle case è salita anche grazie a progetti di riqualificazione promossi dal Comune, a partire dall'apertura del Teatro Studio Melato sorto sulle ceneri dello storico Fossati.
L'eccezione di Genova
Fuori dalla top ten si piazzano i quartieri centrali di Genova, dove il valore delle case non supera in nessun caso quello dell'inflazione. Il risultato migliore è rappresentato dall'Albaro dove gli immobili hanno rilevato un apprezzamento del 36,4%.
A Milano Duomo boom di prezzi nell'ultimo anno
L'Osservatorio sull'Abitare citato dal Corriere ha preso in esame la crescita di prezzo registrata nei quartieri negli ultimi dodici mesi. A evidenziare i movimenti più consistenti di mercato è Milano Duomo dove gli immobili toccano oggi i 18.300 euro al metro quadro, il 10,3% in più in un anno, merito anche della visibilità ottenuta con i Giochi Olimpici Invernali. Al secondo posto spicca San Saba a Roma con una rivalutazione dell'8,9%, poco sopra via Lamarmora-Orti di Milano, terza con l'8,6%. Aumenti vicini alla doppia cifra sono presenti infine a viale Castro Pretorio (Roma), via Luca Giordano (Napoli) e corso De Gasperi (Torino).
Per approfondire: Case lusso, crescono le richieste di mutui dall'estero: le regioni italiane più gettonate