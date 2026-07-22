Dazi sui farmaci, Trump: “Dal 2028 saliranno al 100%, poi al 200%”

Introduzione

Donald Trump sarebbe pronto ad annunciare nuovi dazi nei confronti di circa 60 Paesi. Una misura di cui, al momento, non si conoscono ancora i dettagli, mentre indicazioni precise sono già arrivate per il settore farmaceutico: dal primo agosto 2026 i farmaci generici importati negli Stati Uniti resteranno esenti da tariffe per due anni, poi saranno sottoposti a un dazio del 100% per un anno e successivamente del 200%. La misura sui farmaci è stata annunciata da Trump su Truth Social.