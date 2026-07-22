La scelta di rafforzare l'impiego delle energie rinnovabili negli edifici risponde sia a esigenze ambientali sia a motivazioni economiche e strategiche. Il comparto edilizio rappresenta infatti una delle principali fonti di consumo energetico e la sua riqualificazione può contribuire in modo significativo alla diminuzione delle emissioni di gas serra. Allo stesso tempo, le recenti crisi internazionali e le forti oscillazioni dei prezzi di gas e petrolio hanno evidenziato la vulnerabilità di un sistema fortemente dipendente dalle importazioni di combustibili fossili. Produrre una parte dell'energia direttamente negli edifici significa aumentare l'autonomia energetica di famiglie e imprese, limitando l'esposizione ai rincari dei mercati.