Prosegue inoltre l'espansione degli accumuli elettrochimici, vale a dire le batterie che immagazzinano l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili quando è disponibile e la restituiscono alla rete o ai consumi nei momenti di maggiore necessità, contribuendo a rendere più efficiente e stabile il sistema elettrico. Al 30 giugno 2026 la capacità complessiva installata ha raggiunto 19.334 MWh, con una potenza pari a 7.983 MW e un totale di 943.797 sistemi operativi. Nel corso del primo semestre sono stati collegati ulteriori 1.350 MWh di capacità: 914 MWh associati a impianti fotovoltaici connessi alla rete e 436 MWh riferiti a sistemi stand-alone, cioè autonomi e non collegati direttamente alla rete elettrica.