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Ambiente

Nuovo record del fotovoltaico, un quarto di elettricità viene dal Sole

Gabriele De Palma
©Getty

L’Unione europea vede premiati gli sforzi per la transizione energetica. Negli ultimi due mesi il contributo del solare è arrivato al 25%. Italia sopra la media Ue ma si può fare meglio, anche perché mentre altri Paesi corrono, noi passeggiamo

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