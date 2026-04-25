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Economia

Sorpasso fotovoltaico, prima fonte della crescita energetica

Gabriele De Palma
©Getty

Le rinnovabili hanno soddisfatto l’aumento del fabbisogno energetico nel 2025, e il fotovoltaico da solo ha contribuito più di gas e petrolio. La crescita è merito soprattutto degli sforzi cinesi di investire sul solare. Mentre gli Usa, in controtendenza, hanno puntato sul carbone

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