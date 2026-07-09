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Case low cost, quali sono i comuni d'Italia con i prezzi più bassi al metro quadro?

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Il prezzo più basso al metro quadro per comprare casa in tutta Italia è di 331 euro. Solo in un comune gli immobili costano così poco: si tratta di Mosso, in provincia di Biella, in Piemonte. Subito dopo ci sono due comuni in Sicilia, Mussomeli (in provincia di Caltanissetta) e Grammichele (in provincia di Catania), dove il prezzo è rispettivamente di 363 euro e di 382 euro al metro quadro. Al di là di questi tre casi, in tutta la Penisola si sale sopra i 400 euro. A mettere insieme i dati è Idealista.it, sulla base dei costi degli immobili nel secondo trimestre del 2026. Ecco quali sono gli altri comuni più economici per comprare una nuova casa.

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Quello che devi sapere

Case low cost, i 10 comuni italiani più economici

Ecco la top 10 delle località dove i prezzi al metro quadro sono più bassi, in ordine decrescente.

  • San Donaci, Puglia, Brindisi – 486 euro al metro quadro (media regionale 1.254 euro)
  • Castell’Azzara, Toscana, Grosseto – 479 euro al metro quadro (media regionale 2.462 euro)
  • Cerda, Sicilia, Palermo – 476 euro al metro quadro (media regionale 1.028 euro)
  • Salice Salentino, Puglia, Lecce – 473 euro al metro quadro (media regionale 1.254 euro)
  • Borgorose, Lazio, Rieti – 472 euro al metro quadro (media regionale 2.224 euro)
  • Sermide e Felonica, Lombardia, Mantova – 468 euro al metro quadro (media regionale 2.414 euro)
  • Partanna, Sicilia, Trapani – 415 euro al metro quadro (media regionale 1.028 euro)
  • Grammichele, Sicilia, Catania – 382 euro al metro quadro (media regionale 1.028 euro)
  • Mussomeli, Sicilia, Caltanissetta – 363 euro al metro quadro (media regionale 1.028 euro)
  • Mosso, Piemonte, Biella – 331 euro al metro quadro (media regionale 1.319 euro).

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I comuni nella top 20

Di seguito i comuni che rientrano nella top 20 della classifica dei più economici, sempre in ordine decrescente:

  • Comiso, Sicilia, Ragusa, 523 euro al metro quadro (media regionale 1.028 euro);
  • Cianciana, Sicilia, Agrigento, 515 euro al metro quadro (media regionale 1.028 euro);
  • Viola, Piemonte, Cuneo, 513 euro al metro quadro (media regionale 1.319 euro);
  • Paesana, Piemonte, Cuneo, 510 euro al metro quadro (media regionale 1.319 euro);
  • Grassano, Basilicata, Matera, 504 euro al metro quadro (media regionale 1.102 euro);
  • Melissano, Puglia, Lecce, 503 euro al metro quadro (media regionale 1.254 euro);
    Petralia Soprana, Sicilia, Palermo, 502 euro al metro quadro (media regionale 1.028 euro);
  • San Giovanni in Fiore, Calabria, Cosenza, 490 euro al metro quadro (media regionale 922 euro);
  • Macomer, Sardegna, Nuoro, 487 euro al metro quadro (media regionale 1.716 euro);
  • Collepasso, Puglia, Lecce, 486 euro al metro quadro (media regionale 1.254 euro).

 

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Altri comuni tra i meno costosi

Idealista.it cita poi altri cinque comuni tra i meno costosi: Sambuca di Sicilia (Agrigento, 525 euro al metro quadro), Capistrello (L’Aquila, 526 euro al metro quadro), Favara (Agrigento, 527 euro al metro quadro), Sanfront (Cuneo, 528 euro al metro quadro) e Ceva (Cuneo, 536 euro al metro quadro).

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I comuni più economici regione per regione

Quali sono invece i comuni più economici di ogni regione d’Italia? Anche a questo risponde l’analisi di Idealista.it. Dal più costoso al meno costoso, si tratta di:

  • Brentonico, Trentino-Alto Adige, Trento, 1.241 euro al metro quadro;
  • Chatillon, Valle d’Aosta, Aosta, 1.084 euro al metro quadro;
  • Spilimbergo, Friuli-Venezia Giulia, Pordenone, 916 euro al metro quadro;
  • Trichiana, Veneto, Belluno, 726 euro al metro quadro;
  • Falerone, Marche, Fermo, 689 euro al metro quadro;
  • Bojano, Molise, Campobasso, 658 euro al metro quadro;
  • Varese Ligure, Liguria, La Spezia, 643 euro al metro quadro;
  • Bettola, Emilia-Romagna, Piacenza, 575 euro al metro quadro;
  • San Martino Valle Caudina, Campania, Avellino, 556 euro al metro quadro;
  • Sigillo, Umbria, Perugia, 556 euro al metro quadro;
  • Capistrello, Abruzzo, L’Aquila, 526 euro al metro quadro;
  • Grassano, Basilicata, Matera, 504 euro al metro quadro;
  • San Giovanni in Fiore, Calabria, Cosenza, 490 euro al metro quadro;
  • Macomer, Sardegna, Nuoro, 487 euro al metro quadro;
  • Castell’Azzara, Toscana, Grosseto, 479 euro al metro quadro;
  • Salice Salentino, Puglia, Lecce, 473 euro al metro quadro;
  • Borgorose, Lazio, Rieti, 472 euro al metro quadro;
  • Sermide e Felonica, Lombardia, Mantova, 468 euro al metro quadro;
  • Mussomeli, Sicilia, Caltanissetta, 363 euro al metro quadro;
  • Mosso, Piemonte, Biella, 331 euro al metro quadro.

 

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