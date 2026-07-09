Case low cost, quali sono i comuni d'Italia con i prezzi più bassi al metro quadro?Economia
Introduzione
Il prezzo più basso al metro quadro per comprare casa in tutta Italia è di 331 euro. Solo in un comune gli immobili costano così poco: si tratta di Mosso, in provincia di Biella, in Piemonte. Subito dopo ci sono due comuni in Sicilia, Mussomeli (in provincia di Caltanissetta) e Grammichele (in provincia di Catania), dove il prezzo è rispettivamente di 363 euro e di 382 euro al metro quadro. Al di là di questi tre casi, in tutta la Penisola si sale sopra i 400 euro. A mettere insieme i dati è Idealista.it, sulla base dei costi degli immobili nel secondo trimestre del 2026. Ecco quali sono gli altri comuni più economici per comprare una nuova casa.
Quello che devi sapere
Case low cost, i 10 comuni italiani più economici
Ecco la top 10 delle località dove i prezzi al metro quadro sono più bassi, in ordine decrescente.
- San Donaci, Puglia, Brindisi – 486 euro al metro quadro (media regionale 1.254 euro)
- Castell’Azzara, Toscana, Grosseto – 479 euro al metro quadro (media regionale 2.462 euro)
- Cerda, Sicilia, Palermo – 476 euro al metro quadro (media regionale 1.028 euro)
- Salice Salentino, Puglia, Lecce – 473 euro al metro quadro (media regionale 1.254 euro)
- Borgorose, Lazio, Rieti – 472 euro al metro quadro (media regionale 2.224 euro)
- Sermide e Felonica, Lombardia, Mantova – 468 euro al metro quadro (media regionale 2.414 euro)
- Partanna, Sicilia, Trapani – 415 euro al metro quadro (media regionale 1.028 euro)
- Grammichele, Sicilia, Catania – 382 euro al metro quadro (media regionale 1.028 euro)
- Mussomeli, Sicilia, Caltanissetta – 363 euro al metro quadro (media regionale 1.028 euro)
- Mosso, Piemonte, Biella – 331 euro al metro quadro (media regionale 1.319 euro).
Ti potrebbe interessare anche: Case in vendita, da Roma a Torino: i 10 quartieri più rivalutati negli ultimi vent'anni
I comuni nella top 20
Di seguito i comuni che rientrano nella top 20 della classifica dei più economici, sempre in ordine decrescente:
- Comiso, Sicilia, Ragusa, 523 euro al metro quadro (media regionale 1.028 euro);
- Cianciana, Sicilia, Agrigento, 515 euro al metro quadro (media regionale 1.028 euro);
- Viola, Piemonte, Cuneo, 513 euro al metro quadro (media regionale 1.319 euro);
- Paesana, Piemonte, Cuneo, 510 euro al metro quadro (media regionale 1.319 euro);
- Grassano, Basilicata, Matera, 504 euro al metro quadro (media regionale 1.102 euro);
- Melissano, Puglia, Lecce, 503 euro al metro quadro (media regionale 1.254 euro);
Petralia Soprana, Sicilia, Palermo, 502 euro al metro quadro (media regionale 1.028 euro);
- San Giovanni in Fiore, Calabria, Cosenza, 490 euro al metro quadro (media regionale 922 euro);
- Macomer, Sardegna, Nuoro, 487 euro al metro quadro (media regionale 1.716 euro);
- Collepasso, Puglia, Lecce, 486 euro al metro quadro (media regionale 1.254 euro).
Ti potrebbe interessare anche: Affitti, dal 2019 i canoni sono cresciuti fino a cinque volte più dei salari
Altri comuni tra i meno costosi
Idealista.it cita poi altri cinque comuni tra i meno costosi: Sambuca di Sicilia (Agrigento, 525 euro al metro quadro), Capistrello (L’Aquila, 526 euro al metro quadro), Favara (Agrigento, 527 euro al metro quadro), Sanfront (Cuneo, 528 euro al metro quadro) e Ceva (Cuneo, 536 euro al metro quadro).
I comuni più economici regione per regione
Quali sono invece i comuni più economici di ogni regione d’Italia? Anche a questo risponde l’analisi di Idealista.it. Dal più costoso al meno costoso, si tratta di:
- Brentonico, Trentino-Alto Adige, Trento, 1.241 euro al metro quadro;
- Chatillon, Valle d’Aosta, Aosta, 1.084 euro al metro quadro;
- Spilimbergo, Friuli-Venezia Giulia, Pordenone, 916 euro al metro quadro;
- Trichiana, Veneto, Belluno, 726 euro al metro quadro;
- Falerone, Marche, Fermo, 689 euro al metro quadro;
- Bojano, Molise, Campobasso, 658 euro al metro quadro;
- Varese Ligure, Liguria, La Spezia, 643 euro al metro quadro;
- Bettola, Emilia-Romagna, Piacenza, 575 euro al metro quadro;
- San Martino Valle Caudina, Campania, Avellino, 556 euro al metro quadro;
- Sigillo, Umbria, Perugia, 556 euro al metro quadro;
- Capistrello, Abruzzo, L’Aquila, 526 euro al metro quadro;
- Grassano, Basilicata, Matera, 504 euro al metro quadro;
- San Giovanni in Fiore, Calabria, Cosenza, 490 euro al metro quadro;
- Macomer, Sardegna, Nuoro, 487 euro al metro quadro;
- Castell’Azzara, Toscana, Grosseto, 479 euro al metro quadro;
- Salice Salentino, Puglia, Lecce, 473 euro al metro quadro;
- Borgorose, Lazio, Rieti, 472 euro al metro quadro;
- Sermide e Felonica, Lombardia, Mantova, 468 euro al metro quadro;
- Mussomeli, Sicilia, Caltanissetta, 363 euro al metro quadro;
- Mosso, Piemonte, Biella, 331 euro al metro quadro.
Ti potrebbe interessare anche: Casa, cosa si può comprare con 200mila euro nelle grandi città e in quelle turistiche?