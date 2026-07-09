Introduzione

Il prezzo più basso al metro quadro per comprare casa in tutta Italia è di 331 euro. Solo in un comune gli immobili costano così poco: si tratta di Mosso, in provincia di Biella, in Piemonte. Subito dopo ci sono due comuni in Sicilia, Mussomeli (in provincia di Caltanissetta) e Grammichele (in provincia di Catania), dove il prezzo è rispettivamente di 363 euro e di 382 euro al metro quadro. Al di là di questi tre casi, in tutta la Penisola si sale sopra i 400 euro. A mettere insieme i dati è Idealista.it, sulla base dei costi degli immobili nel secondo trimestre del 2026. Ecco quali sono gli altri comuni più economici per comprare una nuova casa.