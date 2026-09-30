L’iconico modello del marchio britannico si evolve ulteriormente con la prima versione completamente elettrica, una variante che mantiene inalterate le prestazioni delle generazioni e dei modelli precedenti a partire dall’elevato confort e dalle finiture di lusso, passando per le capacità fuoristradistiche

A proposito di questo, la Range Rover Sport Electric ha superato l’ennesima prova estrema: le cave di marmo di Carrara, in Toscana, a 914 metri di altitudine affrontando la salita verso il Monte Gioia, per misurarsi con pendenze fino a 45 gradi, temperature estreme e superfici caratterizzate da condizioni continuamente variabili. La prova si inserisce nella tradizione delle sfide più spettacolari affrontate dalla Range Rover Sport nei suoi oltre vent'anni di storia. Il modello ha già conquistato la Pikes Peak Hill Climb, superando i 4.300 metri di quota con un risultato da record, ha affrontato i 999 gradini che conducono all'Heaven's Gate in Cina e si è cimentato anche con uno sfioratore islandese.

La nuova Range Rover Sport Electric mette sempre al centro il piacere di guida, abbinando questo aspetto alle tecnologie evolute per il controllo del telaio, un’erogazione della coppia studiata per esaltare le prestazioni e una messa a punto specifica dell’assetto. Il tutto cercando di mantenere inalterati gli elementi distintivi della Range Rover Sport: il design muscoloso, il comfort, la raffinatezza e, soprattutto, le riconosciute capacità di affrontare anche i terreni più impegnativi.

Motore, batteria e autonomia

La nuova Range Rover Sport Electric ha una powertrain composta da due motori elettrici da 260 kW, integrati nell'architettura MLA-Flex. La potenza complessiva è così di 550 CV e una coppia di 850 Nm di coppia. In modalità Dynamic Launch, la nuova elettrica è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Il suv di lusso del marchio inglese utilizza una batteria agli ioni di litio da 118,5 kWh ad alta densità di potenza, inserita in un involucro in alluminio ad alta resistenza. L'autonomia dichiarata arriva fino a 609 km secondo il ciclo WLTP ma in condizioni di guida reale dovrebbe toccare i 537 km. La Range Rover Sport Electric può recuperare fino a 220 km di autonomia in 10 minuti. La ricarica dal 10 all'80% richiede invece circa 22 minuti.

Dinamica di guida

La dinamica di guida può godere di diverse tecnologie sviluppate e specificamente per la versione elettrica. Tra queste figurano l'Intelligent Traction Management, la trazione integrale virtuale, le sospensioni pneumatiche Dynamic Air Suspension e il sistema Electronic Active Roll Control (eARC), capace di applicare fino a 1.400 Nm di forza su ciascun asse per mantenere elevata la compostezza della vettura. A completare il pacchetto ci sono gli ammortizzatori a doppia valvola e il sistema Adaptive Dynamics, che analizza 100 parametri fino a 500 volte al secondo. Il sistema consente di ottimizzare il controllo dei movimenti della carrozzeria, limitando rollio e beccheggio nelle curve e durante le frenate.

L’evoluzione di Range Rover Sport Electric

Il programma di sviluppo della Range Rover Sport Electric ha coinvolto diverse località e condizioni di utilizzo, arrivando per la prima volta anche al circuito privato del Magarigawa Club, nei pressi di Tokyo. Gli ingegneri Range Rover hanno lavorato non soltanto sull'assetto del telaio, ma anche sulla componente sonora della vettura. La firma acustica è stata progettata per accompagnare l'esperienza di guida attraverso una combinazione di tonalità che crea un collegamento tra musica e ingegneria.