Introduzione
I controlli della Polizia di Stato con gli autovelox mobili proseguono in tutte le Regioni d’Italia con un calendario che viene aggiornato di settimana in settimana. Anche per i giorni che vanno da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre ci sono decine di strade interessate: autostrade, raccordi, strade statali e provinciali. Per la sua attività di controllo della velocità, la Polizia stradale utilizza Autovelox 106, Telelaser e Telelaser Trucam. Vediamo nel dettaglio, regione per regione, quali sono le strade sotto osservazione nella settimana in corso.
Quello che devi sapere
Autovelox in Abruzzo
Mercoledì 30 settembre:
Raccordo Autostradale Chieti-Pescara (CH)
SS16 Adriatica (CH)
SS649 di Fondo Valle Alento (CH)
SS650 Fondo Valle Trigno (CH)
SS652 di Fondo Valle Sangro (CH)
SS714 variante Francavilla al Mare (CH)
SP656 Val Pescara e Chieti (CH)
SP2 (PE)
Giovedì 1 ottobre:
Raccordo Autostradale Chieti-Pescara (CH)
SS16 Adriatica (CH)
SS649 di Fondo Valle Alento (CH)
SS650 Fondo Valle Trigno (CH)
SS652 di Fondo Valle Sangro (CH)
SS714 variante Francavilla al Mare (CH)
SP656 Val Pescara e Chieti (CH)
Venerdì 2 ottobre:
Raccordo Autostradale Chieti-Pescara (CH)
SS16 Adriatica (CH)
SS649 di Fondo Valle Alento (CH)
SS650 Fondo Valle Trigno (CH)
SS652 di Fondo Valle Sangro (CH)
SS714 variante Francavilla al Mare (CH)
SP656 Val Pescara e Chieti (CH)
Sabato 3 ottobre:
Raccordo Autostradale Chieti-Pescara (CH)
SS16 Adriatica (CH)
SS649 di Fondo Valle Alento (CH)
SS650 Fondo Valle Trigno (CH)
SS652 di Fondo Valle Sangro (CH)
SS714 variante Francavilla al Mare (CH)
SP656 Val Pescara e Chieti (CH)
Domenica 4 ottobre:
Raccordo Autostradale Chieti-Pescara (CH)
SS16 Adriatica (CH)
SS649 di Fondo Valle Alento (CH)
SS650 Fondo Valle Trigno (CH)
SS652 di Fondo Valle Sangro (CH)
SS714 variante Francavilla al Mare (CH)
SP656 Val Pescara e Chieti (CH)
Autovelox in Basilicata
Mercoledì 30 settembre:
RA05 Scalo Sicignano-Potenza (PZ)
SS407 Basentana (PZ)
SS655 Bradanica (PZ)
Giovedì 1 ottobre:
RA05 Scalo Sicignano-Potenza (PZ)
SS407 Basentana (PZ)
SS655 Bradanica (PZ)
Venerdì 2 ottobre:
RA05 Scalo Sicignano-Potenza (PZ)
SS407 Basentana (PZ)
SS655 Bradanica (PZ)
Sabato 3 ottobre:
RA05 Scalo Sicignano-Potenza (PZ)
SS407 Basentana (PZ)
SS655 Bradanica (PZ)
Domenica 4 ottobre:
RA05 Scalo Sicignano-Potenza (PZ)
SS407 Basentana (PZ)
SS655 Bradanica (PZ)
Autovelox in Calabria
Mercoledì 30 settembre:
SS106 Jonica (RC)
Giovedì 1 ottobre:
A2 (CS)
Sabato 3 ottobre:
SS106 Jonica (RC)
SS18 (CS)
Domenica 4 ottobre:
SS106 Jonica (RC)
Autovelox in Campania
Per quanto riguarda la regione Campania, nel calendario pubblicato dalla Polizia non risultano servizi di controllo della velocità nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre.
Autovelox in Emilia-Romagna
Mercoledì 30 settembre:
A22 km 309 Nord (MO)
Giovedì 1 ottobre:
RA08 Ferrara-Porto Garibaldi (FE)
Venerdì 2 ottobre:
SS16 Adriatica (RN)
Sabato 3 ottobre:
SS16 Adriatica (RN)
Autovelox in Friuli Venezia Giulia
Mercoledì 30 settembre:
A4 Palazzolo dello Stella (UD)
Giovedì 1 ottobre:
SS677 Ronchi (GO)
Domenica 4 ottobre:
A4 Palazzolo dello Stella (UD)
SP35 di Opicina (TS)
Autovelox nel Lazio
Mercoledì 30 settembre:
SS148 via Pontina (LT)
Giovedì 1 ottobre:
SS2 Cassia (VT)
Domenica 4 ottobre:
A12 Roma-Civitavecchia (RM)
A24 (RM)
SR630 Ausonia (LT)
Autovelox in Liguria
Mercoledì 30 settembre:
SS1 Aurelia (SP)
Giovedì 1 ottobre:
SP1 Aurelia (GE)
Venerdì 2 ottobre:
A6 Nord Savona-Millesimo (SV)
Sabato 3 ottobre:
SS1 Aurelia (IM)
Domenica 4 ottobre:
SS1 Aurelia (SP)
Autovelox in Lombardia
Mercoledì 30 settembre:
SS9 via Emilia (LO)
Venerdì 2 ottobre:
SS9 via Emilia (LO)
Autovelox nelle Marche
Mercoledì 30 settembre:
A14 Bologna-Taranto (PU)
RA11 Ascoli-Porto d'Ascoli (AP)
SS16 (FM)
SS16 Adriatica (PU)
SS16 Adriatica (AN)
SS3 Flaminia (PU)
SS73 Bis di Bocca Trabaria (PU)
SS76 della Valle d'Esino (AN)
SS77 della Val di Chienti (MC)
SS81 Piceno Aprutina (AP)
SP423 Urbinate (PU)
Giovedì 1 ottobre:
A14 Bologna-Taranto (PU)
RA11 Ascoli-Porto d'Ascoli (AP)
SS16 Adriatica (PU)
SS16 Adriatica (AN)
SS3 Flaminia (PU)
SS73 Bis di Bocca Trabaria (PU)
SS77 della Val di Chienti (MC)
SP423 Urbinate (PU)
Venerdì 2 ottobre:
A14 Bologna-Taranto (PU)
RA11 Ascoli-Porto d'Ascoli (AP)
SS16 Adriatica (AN)
SS16 Adriatica (PU)
SS210 (FM)
SS3 Flaminia (PU)
SS4 Salaria (AP)
SS76 della Valle d'Esino (AN)
SS77 della Val di Chienti (MC)
SP423 Urbinate (PU)
SP73 Bis di Bocca Trabaria (PU)
Sabato 3 ottobre:
A14 Bologna-Taranto (PU)
RA11 Ascoli-Porto d'Ascoli (AP)
SS16 Adriatica (PU)
SS16 Adriatica (AN)
SS3 Flaminia (PU)
SS73 Bis di Bocca Trabaria (PU)
SS76 della Valle d'Esino (AN)
SS77 della Val di Chienti (MC)
Domenica 4 ottobre:
A14 Bologna-Taranto (PU)
RA11 Ascoli-Porto d'Ascoli (AP)
SS16 Adriatica (PU)
SS16 Adriatica (AN)
SS3 Flaminia (PU)
SS73 Bis di Bocca Trabaria (PU)
SS76 della Valle d'Esino (AN)
SS77 della Val di Chienti (MC)
Autovelox in Molise
Per il Molise non risultano servizi di controllo della velocità programmati nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre.
Autovelox in Piemonte
Venerdì 2 ottobre:
A6 Torino-Savona (CN)
A33 Asti-Cuneo (CN)
SS21 del Colle della Maddalena (CN)
SS231 di Santa Vittoria (CN)
SS28 del Colle di Nava (CN)
SS32 Torino-Bardonecchia (TO)
SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)
SS758 Masserano-Mongrando (BI)
SP1 della Grande (VC)
SP12 Fondovalle Tanaro (CN)
SP3 Sant'Albano Stura (CN)
SP422 di Valle Macra (CN)
SP661 delle Langhe (CN)
SP662 di Savigliano (CN)
SP702 Tangenziale Bra (CN)
Sabato 3 ottobre:
A6 Torino-Savona (CN)
A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)
A32 Torino-Bardonecchia (TO)
A33 Asti-Cuneo (CN)
A4 Torino-Milano (NO)
A8 (NO)
SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)
SS21 del Colle della Maddalena (CN)
SS231 di Santa Vittoria (AT)
SS231 di Santa Vittoria (CN)
SS28 del Colle di Nava (CN)
SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)
SS758 Masserano-Mongrando (BI)
SS33 del Sempione (VB)
SP12 Fondovalle Tanaro (CN)
SP3 Sant'Albano Stura (CN)
SP422 di Valle Macra (CN)
SP661 delle Langhe (CN)
SP662 di Savigliano (CN)
SP702 Tangenziale Bra (CN)
SP30 (AL)
Domenica 4 ottobre:
A6 Torino-Savona (CN)
A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)
A32 Torino-Bardonecchia (TO)
A33 Asti-Cuneo (CN)
A4 Torino-Milano (NO)
A8 (NO)
SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)
SS21 del Colle della Maddalena (CN)
SS231 di Santa Vittoria (CN)
SS28 del Colle di Nava (CN)
SS458 di Casalborgone (AT)
SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)
SS758 Masserano-Mongrando (BI)
SP12 Fondovalle Tanaro (CN)
SP3 Sant'Albano Stura (CN)
SP422 di Valle Macra (CN)
SP661 delle Langhe (CN)
SP662 di Savigliano (CN)
SP702 Tangenziale Bra (CN)
Autovelox in Puglia
Mercoledì 30 settembre:
SS16 Adriatica (BT)
SS89 Garganica (FG)
SS100 Bari-Taranto (BA)
Sabato 3 ottobre:
SS688 di Mattinata (FG)
Autovelox in Sardegna
Mercoledì 30 settembre:
SS131 Carlo Felice (OR)
SS131 Dir. Centrale Nuorese (NU)
Giovedì 1 ottobre:
SS131 Carlo Felice (OR)
SS131 Carlo Felice (CA)
SS131 Dir. Centrale Nuorese (SS)
SS131 Dir. Centrale Nuorese (NU)
Venerdì 2 ottobre:
SS125 Orientale Sarda (CA)
SS131 Carlo Felice (OR)
SS131 Dir. Centrale Nuorese (NU)
SS291 Sassari-Alghero (SS)
Sabato 3 ottobre:
SS125 Orientale Sarda (NU)
SS131 Carlo Felice (CA)
SS131 Carlo Felice (OR)
SS131 Dir. Centrale Nuorese (NU)
SP2 Pedemontana (CA)
Domenica 4 ottobre:
SS131 Carlo Felice (CA)
SS131 Carlo Felice (OR)
SS131 Dir. Centrale Nuorese (SS)
Autovelox in Sicilia
Mercoledì 30 settembre:
A20 Messina-Palermo (PA)
A18 (ME)
SS117 Ter (EN)
SS189 (PA)
SS640 di Porto Empedocle (CL)
Giovedì 1 ottobre:
A19 Palermo-Catania (PA)
A20 (ME)
SS640 di Porto Empedocle (AG)
Venerdì 2 ottobre:
A19 Palermo-Catania (PA)
A20 (ME)
SS115 Sud Occidentale Sicula (AG)
SS189 (PA)
SS640 di Porto Empedocle (CL)
Sabato 3 ottobre:
A19 Palermo-Catania (PA)
SS626 (CL)
SS417 (CT)
Domenica 4 ottobre:
SS626 (CL)
SS640 di Porto Empedocle (AG)
Autovelox in Toscana
Mercoledì 30 settembre:
A11 Firenze-Pisa Nord (PT)
Giovedì 1 ottobre:
A11 Firenze-Pisa Nord (PT)
A12 (LU)
A12 Genova-Roma (LI)
Venerdì 2 ottobre:
A11 Firenze-Pisa Nord (PT)
A12 Genova-Roma (LI)
SS1 Aurelia (LI)
Sabato 3 ottobre:
A1 Milano-Napoli (AR)
A1 Milano-Napoli (FI)
A11 Firenze-Pisa Nord (PT)
A12 (LU)
Domenica 4 ottobre:
A11 Firenze-Pisa Nord (PT)
A12 Genova-Roma (LI)
Autovelox in Trentino-Alto Adige
Venerdì 2 ottobre:
A22 Brennero-Modena (TN)
Autovelox in Umbria
Venerdì 2 ottobre:
SS3 Bis km 86 Ponte Pattoli (PG)
Sabato 3 ottobre:
SS3 Bis Deruta (PG)
SS3 Bis km 22 Acquasparta (PG)
Autovelox in Valle d'Aosta
Venerdì 2 ottobre:
A5 Torino-Aosta (AO)
T1 Traforo del Monte Bianco (AO)
Sabato 3 ottobre:
A5 Torino-Aosta (AO)
T1 Traforo del Monte Bianco (AO)
Domenica 4 ottobre:
A5 Torino-Aosta (AO)
T1 Traforo del Monte Bianco (AO)
Autovelox in Veneto
Mercoledì 30 settembre:
A4 Torino-Trieste (PD)
Giovedì 1 ottobre:
A22 Brennero-Modena (VR)
SS47 (BL)
Venerdì 2 ottobre:
A4 Torino-Trieste (PD)
Sabato 3 ottobre:
A4 Torino-Trieste (VE)
A4 Torino-Trieste (PD)
Domenica 4 ottobre:
A4 Torino-Trieste (VE)
A4 Torino-Trieste (PD)