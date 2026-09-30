Introduzione

I controlli della Polizia di Stato con gli autovelox mobili proseguono in tutte le Regioni d’Italia con un calendario che viene aggiornato di settimana in settimana. Anche per i giorni che vanno da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre ci sono decine di strade interessate: autostrade, raccordi, strade statali e provinciali. Per la sua attività di controllo della velocità, la Polizia stradale utilizza Autovelox 106, Telelaser e Telelaser Trucam. Vediamo nel dettaglio, regione per regione, quali sono le strade sotto osservazione nella settimana in corso.