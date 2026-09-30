Cos'è l'edema cerebrale causato da un tumore e quali sono i sintomi

Ospite al programma Di Martedì su La 7, Di Battista ha affrontato il tema della malattia. "Questa peste del XXI secolo ha un pregio: è democratica", ha detto. "Io non sono uno di quelli che dice 'ce la farò', io devo fare le cure e avere un atteggiamento positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori", ha aggiunto l'ex deputato, precisando di essere "seguito molto bene". "A Cuba mi hanno fatto un'operazione raffinatissima con tecnologie che qui si usavano 30 anni fa, eppure il neurochirurgo mi ha salvato la vita".

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Di Battista: "Mi hanno asportato un tumore, ora mi devo curare"