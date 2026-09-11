Salone Auto Torino, ecco le nuove Fiat Grizzly Suv e Fastback

L'anteprima italiana delle due nuove di casa Stellantis a Torino in Piazza Castello, in occasione del Salone dell'auto dall'11 al 13 settembre. Fiat ritorna così nel segmento dei suv per famiglie. Grizzly è lungo 4,4 metri (4,5 la Fastback), con un bagagliaio da oltre 600 litri. Motori a benzina, mild hybrid e completamente elettriche, con potenze fino a 145 CV, e con cambio manuale e automatico. Sul mercato nei primi mesi del 2027
Svelate in anteprima al Salone dell'Auto di Torino Fiat Grizzly e Fiat Grizzly Fastback, le due nuove nate di Stellantis. Saranno esposte da venerdì 11 a domenica 13 settembre in Piazza Castello, a Torino. Con Grizzly, Fiat ritorna in un segmento che mancava da diversi anni nella propria offerta, proponendo un suv per famiglie, con spazio e ampia versatilità, adatto alla mobilità di tutti i giorni.
Le dimensioni di Fiat Grizzly
Grizzly misura 4,4 metri di lunghezza, mentre la versione Fastback raggiunge i 4,5 metri, con un abitacolo spazioso e un bagagliaio da oltre 600 litri.
Le motorizzazioni di Fiat Grizzly
Saranno disponibili motorizzazioni a benzina, mild hybrid e completamente elettriche, con potenze fino a 145 CV, e con cambio manuale e automatico.
La gamma sarà offerta in sette colori.
Il prezzo
Ancora non è stato reso noto il listino dell'auto, ma si sa che le due versioni, suv e Fastback, avranno lo stesso prezzo. Il lancio commerciale è previsto per i primi mesi del 2027.
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La community
L'arrivo di Grizzly non riguarda soltanto un nuovo modello, ma anche la nascita di una vera e propria comunità: la Community dei Grizzlies. Attraverso Spazio Grizzly, disponibile all'interno della piattaforma online Fiat, gli utenti possono scoprire contenuti esclusivi, ricevere aggiornamenti dedicati e vivere in anteprima tutte le novità legate al nuovo modello. I visitatori del Salone Auto Torino potranno inoltre scoprire la Community dei Grizzlies e iscriversi direttamente a Spazio Grizzly, disponibile sul sito Fiat all'indirizzo Spazio Grizzly.
L'iscrizione offre vantaggi esclusivi, tra cui un bonus di 500 euro dedicato a coloro che si registreranno alla community entro il 12 ottobre 2026 e sottoscriveranno un contratto di acquisto di Fiat Grizzly entro il 31 dicembre 2026.
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