Salone Auto Torino, ecco le nuove Fiat Grizzly Suv e Fastback

L'anteprima italiana delle due nuove di casa Stellantis a Torino in Piazza Castello, in occasione del Salone dell'auto dall'11 al 13 settembre. Fiat ritorna così nel segmento dei suv per famiglie. Grizzly è lungo 4,4 metri (4,5 la Fastback), con un bagagliaio da oltre 600 litri. Motori a benzina, mild hybrid e completamente elettriche, con potenze fino a 145 CV, e con cambio manuale e automatico. Sul mercato nei primi mesi del 2027

Svelate in anteprima al Salone dell'Auto di Torino Fiat Grizzly e Fiat Grizzly Fastback, le due nuove nate di Stellantis . Saranno esposte da venerdì 11 a domenica 13 settembre in Piazza Castello, a Torino. Con Grizzly, Fiat ritorna in un segmento che mancava da diversi anni nella propria offerta, proponendo un suv per famiglie, con spazio e ampia versatilità, adatto alla mobilità di tutti i giorni.

Le dimensioni di Fiat Grizzly

Grizzly misura 4,4 metri di lunghezza, mentre la versione Fastback raggiunge i 4,5 metri, con un abitacolo spazioso e un bagagliaio da oltre 600 litri.

Le motorizzazioni di Fiat Grizzly

Saranno disponibili motorizzazioni a benzina, mild hybrid e completamente elettriche, con potenze fino a 145 CV, e con cambio manuale e automatico.

La gamma sarà offerta in sette colori.

Il prezzo

Ancora non è stato reso noto il listino dell'auto, ma si sa che le due versioni, suv e Fastback, avranno lo stesso prezzo. Il lancio commerciale è previsto per i primi mesi del 2027.