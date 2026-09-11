All’ombra della Mole batte ancora forte la passione per i motori. Per tre giorni il mondo dell’auto ha rimesso infatti Torino sotto i riflettori con la terza edizione del Salone dell’Auto, kermesse gratuita e a cielo aperto che ha portato nel cuore della città piemontese le ultime novità di settore.

I brand presenti

47 brand presenti, 37 anteprime nazionali, oltre 200 auto esposte, un’area dedicata ai test drive ma anche il tributo alla storia e al design dell’automobile presso i Giardini dei Musei Reali con i 120 anni di Lancia, Marcello Gandini, la London to Brighton e un omaggio a Ferrari curato dal Club Italia. E a proposito di marchi, ecco quelli presenti: Alfa Romeo, Automobili Lamborghini, BMW, Bontu, BYD, Changan, Chery, Citroen, Dongfeng, DS, EMC, FAWCAR, Fiat, GAC, Geely, GFG Style, GWM, Honda, Hongqi, ICAUR, Itala, Italdesign, Jeep, KGM, KIA, Lancia, Leapmotor, Lepas, Linktour, Lynk & Co, Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, M-Hero, OMODA, JAECOO, Opel, Osca, Peugeot, Pininfarina, Porsche, RECARO Automotive, Renault, Suzuki, Tesla, X-Peng e Zeekr.

Stellantis protagonista

Tra le realtà più rappresentate il Gruppo Stellantis che giocando in casa ha scelto il Salone dell’Auto di Torino 2026 per mostrare al grande pubblico Fiat Grizzly e Fiat Grizzly Fastback ma soprattutto la nuova Lancia Gamma. In esposizione poi anche la rinnovata gamma Maserati e la Leapmotor B03X. Non mancano altre importanti novità come la nuova Renault Megane 2026, la Suzuki Across PHEV, la nuova Omoda 4 e le BMW i3 e X5.

I test drive

Per quel che riguarda invece i test drive, ecco brand e vetture disponibili per le prove: BYD: Dolphin G DM-i, Dolphin Surf, Sealion 7, Atto 2 DM-i; Changan: DEEPAL S07, DEEPAL S05, DEEPAL S05 ULTRA HYBRID; Dongfeng: Shine, Box; EMC: 212; Geely: E2, EX5, Starray EM-i; GWM: ORA5; Honda: Jazz Full Hybrid, HR-V Full Hybrid, ZR-V Full Hybrid; Hongqi: HS3; KIA: Nuova Kia Seltos, Sportage tri fuel, EV2; Lepas: L8; Lynk & Co: 01, 02, 08; Mazda: CX-5, CX-6e, CX-60; OMODA JAECOO: OMODA 5 HEV, OMODA 7, OMODA 7 HEV, OMODA 9, JAECOO 5 HEV, JAECOO 8; Suzuki: SV-7GX; Tesla: Model 3, Model Y; Zeekr: 7GT, 7X.

Il TADA Award

Immancabile la presenza dei marchi cinesi, con tutti i principali brand che hanno scelto la kermesse torinese per mostrare le proprie novità, Proprio all’innovazione e al design dei marchi del paese asiatico è dedicato il premio TADA, il Torino Automotive Design Award, giunto alla seconda edizione. In finale Lepas L6, Chery TIGGO 9; Geely Zhanjian 700, Geely E2; GAC AION UT, GAC AION V; GWM ORA5, GWM TANK 300; ICAUR V27; Yangwang U9

Ingresso senza biglietto

L’accesso è gratuito dalle 9.00 alle 19.00 per tutta la durata della manifestazione, con il percorso espositivo che si snoderà tra Piazza Castello, Piazzetta Reale, Corte d’Onore, Giardini dei Musei Reali e Giardini Reali Bassi in corso San Maurizio. Nel cuore della città che è stata a lungo epicentro del mondo dei motori e che vuole tornare ad essere protagonista dell’automobile, si è rinnovato così l’appuntamento con questo motor show en plein air tra passione, novità di settore e mobilità del futuro.