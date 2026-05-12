Compie 60 anni uno dei modelli più iconici del Biscione, l’Alfa Romeo 1600 Spider, conosciuta come Duetto. Il modello è stato presentato al Salone di Ginevra del 1966 per poi essere declinata in quattro serie. La produzione è andata avanti fino al 1994, con 124.000 esemplari nel mondo. Si tratta della vettura del marchio di Arese più longeva e diffusa nel mondo