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Hyundai amplia la gamma del Gpl: ora anche su i20, Kona e Bayon

Auto
Stefano Santini

Stefano Santini

Introduzione

Hyundai amplia la gamma per il 2026 con il rilancio della motorizzazione Gpl su Kona, i20 e Bayon, proposte allo stesso prezzo delle motorizzazioni benzina: da 22.250 € per i20, 23.200 € per Bayon e 27.350 € per Kona. La scelta per coniugare costi di esercizio contenuti e una ricca dotazione di comfort, connettività e sicurezza 

Quello che devi sapere

Il rilancio del Gpl in Italia

La mobilità costa sempre di più, pesa sul bilancio delle famiglie a causa della volatilità dei mercati energetici che fa oscillare i prezzi alla pompa. Allora la scelta dell'automobile non può più prescindere da una valutazione dei costi di utilizzo. Hyundai allora decide di ampliare la propria strategia multi-energia introducendo in Italia la nuova gamma Gpl per il 2026 su Kona, i20 e Bayon.

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Il costo del Gpl

Con oltre 2,5 milioni di auto circolanti in Italia e una quota di mercato stabilmente compresa tra il 7% e il 10%, il Gpl può essere la soluzione per chi cerca prevedibilità della spesa senza sacrificare praticità e autonomia. Il Gpl in Italia ha un costo al km fino al 40% inferiore rispetto alla benzina e a prezzi generalmente più stabili.

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Motore Gpl allo stesso prezzo del benzina

Le versioni Gpl di Hyundai sono introdotte allo stesso prezzo di listino delle corrispondenti motorizzazioni benzina, offrendo così la possibilità di scegliere liberamente questa alimentazione senza alcun sovrapprezzo rispetto alla versione tradizionale.

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Hyundai Kona Gpl: prezzo e caratteristiche

Kona, uno dei modelli più rappresentativi della gamma Hyundai, è un suv compatto, spazioso e ricco di contenuti tecnologici.

La versione Gpl 2026 è spinta da un propulsore 1.0 T-GDI alimentato a benzina e Gpl, che sviluppa una potenza massima di 110 cv.

Su Kona la motorizzazione Gpl è disponibile negli allestimenti XTech e Business. L’XTech parte da 27.350€, con cerchi in lega da 16", luci diurne, di posizione e posteriori a LED, retrocamera con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Smart Key con avviamento a pulsante, sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), quadro strumenti digitale da 12" e i principali sistemi di assistenza alla guida. L'allestimento Business parte invece da 28.750€, e aggiunge cerchi in lega da 17" o 18", sedile guidatore con supporto lombare elettrico, caricatore wireless per smartphone, retrovisori ripiegabili elettricamente, sensore pioggia e retrovisore interno elettrocromico.

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Hyundai i20 Gpl: prezzo e caratteristiche

Hyundai i20 è la compatta del marchio: nella versione Gpl 2026 è dotata anch'essa di motore 1.0 T-GDI alimentato a benzina e Gpl, ma con una potenza massima di 84 cv.

Su i20, la motorizzazione GPL è disponibile nella versione Connectline, che parte da un prezzo di 22.250€ con cambio manuale a sei rapporti. La dotazione di serie comprende, tra gli altri contenuti, cerchi in lega da 16", cluster Supervision TFT LCD da 10,25", sistema di navigazione con touchscreen da 10,25" compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, servizi telematici Bluelink®, aggiornamenti software Over-The-Air (OTA), Bluetooth con riconoscimento vocale e comandi audio al volante.

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Hyundai Bayon Gpl: prezzo e caratteristiche

Bayon è il suv di segmento B che monta lo stesso motore delle altre due (1.0 T-GDI alimentato a benzina e Gpl), con una potenza massima di 84 cv, come la i20. 

La motorizzazione GPL è disponibile negli allestimenti XTech e Business. L’XTech, parte da 23.200 € ed offre quadro strumenti digitale LCD con cluster TFT centrale da 4.2’’, sistema di navigazione con touchscreen da 10,25", servizi Bluelink®, aggiornamenti OTA, Apple CarPlay e Android Auto e un pacchetto con i principali sistemi di assistenza alla guida. L'allestimento Business, da 24.600€, aggiunge cerchi in lega da 16", fari Full LED con firma luminosa Seamless Horizon, Cluster Supervision digitale da 10,25", griglia anteriore Glossy Black e illuminazione ambiente.

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