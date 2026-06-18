Hyundai amplia la gamma del Gpl: ora anche su i20, Kona e Bayon

Kona, uno dei modelli più rappresentativi della gamma Hyundai, è un suv compatto, spazioso e ricco di contenuti tecnologici.

La versione Gpl 2026 è spinta da un propulsore 1.0 T-GDI alimentato a benzina e Gpl, che sviluppa una potenza massima di 110 cv.

Su Kona la motorizzazione Gpl è disponibile negli allestimenti XTech e Business. L’XTech parte da 27.350€, con cerchi in lega da 16", luci diurne, di posizione e posteriori a LED, retrocamera con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Smart Key con avviamento a pulsante, sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), quadro strumenti digitale da 12" e i principali sistemi di assistenza alla guida. L'allestimento Business parte invece da 28.750€, e aggiunge cerchi in lega da 17" o 18", sedile guidatore con supporto lombare elettrico, caricatore wireless per smartphone, retrovisori ripiegabili elettricamente, sensore pioggia e retrovisore interno elettrocromico.