Hyundai prepara un profondo rinnovamento della gamma europea. Entro il 2030 il marchio coreano prevede 41 lanci o aggiornamenti nel Vecchio Continente, all’interno di un piano globale da oltre 100 novità. Elettriche, ibride e nuovi suv saranno al centro della strategia, con Ioniq 3, nuova Tucson e un B-Suv sviluppato per l’Europa tra i primi modelli confermati. Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Hyundai ha definito al “Ceo Investor Day 2026” il piano di prodotto fino alla fine del decennio. Il costruttore lancerà o aggiornerà oltre 100 modelli nel mondo entro il 2030, con 58 novità in Nord America, 49 in Corea, 41 in Europa, 26 in India e 22 in Cina. Il dato europeo comprende quindi vetture completamente nuove, nuove generazioni e restyling. Il piano sostiene l’obiettivo di 5,55 milioni di veicoli venduti ogni anno nel 2030, con i modelli elettrificati destinati a rappresentare il 60% delle consegne globali contro il 23% del 2025.

Hyundai Ioniq 3 apre la nuova fase elettrica Hyundai Ioniq 3 è la compatta elettrica sviluppata per il mercato europeo e prodotta nello stabilimento Hyundai di Izmit, in Turchia. Basata sulla piattaforma E-GMP con architettura a 400 volt, viene proposta con due batterie e autonomie WLTP di 344 e 497 chilometri. La ricarica rapida consente di passare dal 10 all’80% in circa 29 minuti, mentre in corrente alternata arriva a 22 kW. È anche la prima Hyundai europea con il nuovo sistema Pleos Connect basato su Android Automotive.

Nuova Hyundai Tucson e un B-Suv per l’Europa Tra i modelli già annunciati c’è la nuova generazione della Tucson, insieme alla variante Tucson Hybrid, con debutto nei primi mercati previsto nel quarto trimestre del 2026. Hyundai ha inoltre confermato un nuovo Suv di segmento B sviluppato specificamente per l’Europa. Non sono stati comunicati nome e caratteristiche tecniche, quindi non è possibile stabilire se sostituirà o affiancherà Bayon. Tra le anticipazioni di settore figura anche una nuova generazione della i20, ancora con motore a combustione, ma il modello non compare tra quelli nominati nel comunicato ufficiale dell’Investor Day.

Obiettivo 420 mila elettriche in Europa La crescita della gamma servirà soprattutto ad aumentare i volumi delle vetture a batteria. Hyundai punta a superare le 420 mila elettriche vendute ogni anno in Europa entro il 2030, rispetto alle 116 mila del 2025. Il costruttore prevede inoltre di coprire circa l’85% del mercato europeo con un’offerta elettrificata e ha annunciato cinque nuovi Suv e veicoli commerciali leggeri. Già entro il 2027 ogni modello Hyundai commercializzato in Europa dovrebbe disporre di almeno una versione elettrificata. L’obiettivo non coincide quindi con l’abbandono immediato dei motori termici, ma con un aumento della presenza di elettrico e ibrido in tutta la gamma.