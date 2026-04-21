Ioniq 3, Hyundai elettrizza la Milano Design Week: le caratteristiche

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Milano Design Week, lo speciale di Sky TG24
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Ioniq 3, Hyundai elettrizza la Design Week con la compatta scolpita nell'acciaio

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Alla Torneria Tortona di Milano il marchio coreano svela in anteprima mondiale l'hatchback della gamma elettrica. Aerodinamica evoluta al servizio di interni spaziosi: la scommessa a zero emissioni per un raffinato segmento B con 500 km di autonomia.

A cura di Lorenzo Gaggi

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