Ioniq 3, Hyundai elettrizza la Milano Design Week: le caratteristiche

Ioniq 3, Hyundai elettrizza la Design Week con la compatta scolpita nell'acciaio
Alla Torneria Tortona di Milano il marchio coreano svela in anteprima mondiale l'hatchback della gamma elettrica. Aerodinamica evoluta al servizio di interni spaziosi: la scommessa a zero emissioni per un raffinato segmento B con 500 km di autonomia.
A cura di Lorenzo Gaggi
- Ioniq 3 è la berlina elettrica a due volumi di Hyundai per la mobilità di tutti i giorni. Lunga 4,15m e larga 1,8 metri, unisce la silhouette sportiva a un abitacolo generoso. Le sue armi di seduzione sono la purezza delle linee e la tecnologia intuitiva
- La dinamica delle forme "Aero Hatch" di Ioniq 3 parte da un frontale basso che accompagna il flusso d'aria fino allo spoiler, regalando un coefficiente di resistenza da record: 0,263. Il design di Hyundai "Art of Steel" punta sull'essenzialità espressiva dell'acciaio: autentico e di carattere
- La firma luminosa dei fari (Parametric Pixel) presenta 4 pixel centrali che richiamano l'H di Hyundai in codice Morse. Uno dei segni particolari che accoglie Ioniq 3 nell'estetica d'avanguardia delle auto elettriche. Gusto europeo, per un'auto prodotta in Turchia
- Gli interni di Ioniq 3 rispondono all'imperativo categorico del comfort. Il passo lungo e l'altezza da 1,5m regalano spazio a gambe e testa. C'è anche un doppiofondo nel bagagliaio e i raggi delle ruote partono da 16" fino a 19": è un'auto da giungla urbana
- L'estetica dei sedili di Ioniq 3 rimanda al vivace arredamento italiano degli anni 70 mescolato ai paesaggi naturali. Vi divertirete a scoprire le sfiziose effigi di uova di pasqua che incuriosiscono di dettagli l'abitacolo. Debutta anche l'infotainment intuitivo di Pleos Connect, con display fino a 14,6"
- Ioniq 3 si propone in due versioni, con batterie da 42 kWh e 61kWh, fino a 496 km con un pieno di energia. Architettura 400 volt, ma in corrente alternata la capacità da 22kW garantisce la massima efficienza alle colonnine più diffuse in città
- Sistema audio Bose, sette airbag di serie e ADAS di secondo livello avanzato, tra cui il Remote Smart Parking Assist per parcheggiare da remoto. E con la Digital Key 2 per l'accesso al veicolo basta lo smartphone. Ioniq 3 è dotata anche di Vehicle To Load