Hyundai Tucson 2027: le caratteristiche e le novità del nuovo suv

Una Hyundai Tucson tutta nuova. Il marchio coreano ha diffuso le prime immagini della quinta generazione del suv best seller del brand, con le foto che mostrano una decisa evoluzione per questo modello. Seguendo il linguaggio stilistico Art of Steel e gli stilemi introdotti dalla nuova Ioniq 3, la nuova Tucson cambia radicalmente dal punto di vista del design mostrando anche dimensioni maggiorate rispetto al passato.

Nuovo design

Dal punto di vista stilistico, salta subito all’occhio una silhouette più imponente e con linee nette. Al frontale troviamo nuovi gruppi ottici, con la firma luminosa a LED che si evolve anche in coda dove troviamo un elemento orizzontale e due verticali. Crescono anche le patteggiate, con passaruota aumentati che al posteriore arrivano a toccare le maniglie delle portiere. Il montante in coda ha un elemento argentato che parte sottile dal frontale arrivando proprio al posteriore.

Nuova Hyundai Tucson è più grande

Nuova Hyundai Tucson cresce anche nelle dimensioni appunto, come anticipato in precedenza. La lunghezza arriva a 4,7 metri, con 60 mm in più rispetto al passato. Di conseguenza cresce anche il passo, con 30 mm in più, arrivando a 2,78 metri. La larghezza aumenta di 40 mm, toccando così 1,90 metri mentre l’altezza arriva a 1,68 metri, +20 mm rispetto all’attuale generazione. Tra le foto diffuse dal marchio coreano si intravede anche un’altra versione che sembra essere ancora più grande, potrebbe trattarsi della XRT.

Interni

Cambiano radicalmente anche gli interni, con un’impostazione completamente nuova non soltanto dal punto di vista dell’ergonomia ma anche per quel che riguarda le tecnologie di bordo con il nuovo infotainment basato su Pleos. Ancora non sono state fornite le dimensioni del nuovo display touch centrale mentre il quadro strumenti è affidato ad uno schermo più sottile. Il confort mantiene sempre un ruolo centrale, con nuova Tucson che dovrebbe assicurare 29 mm in più per la testa dei passeggeri posteriori e nel complesso materiali e finiture di qualità superiore rispetto al passato.

Cosa sappiamo dei motori

Ancora non ci sono informazioni tecniche riguardo ai motori. Secondo le prime indiscrezioni però pare che Hyundai sia intenzionata a confermare le motorizzazioni elettrificate con full hybrid e plug-in che potrebbero essere sviluppate per essere rese più efficienti. Dovrebbe essere confermata anche la versione mild-hybrid mentre non dovrebbe esserci spazio per il diesel MHEV. Come anticipato, la gamma allestimenti dovrebbe includere la versione XRT più votata al fuoristrada.