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Kate Middleton visita a sorpresa l'ospedale dove ha ricevuto le cure per il cancro. FOTO

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©IPA/Fotogramma

La visita della Principessa del Galles segna una riconnessione simbolica con l'ospedale che l'ha accompagnata nel percorso contro il cancro. Kate ha verificato l'impiego dei fondi raccolti con la Three Peaks Challenge, ringraziando il personale per le cure ricevute

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