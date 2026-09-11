Kate Middleton visita a sorpresa l'ospedale dove ha ricevuto le cure per il cancro. FOTO
La visita della Principessa del Galles segna una riconnessione simbolica con l'ospedale che l'ha accompagnata nel percorso contro il cancro. Kate ha verificato l'impiego dei fondi raccolti con la Three Peaks Challenge, ringraziando il personale per le cure ricevute
- La Principessa del Galles è arrivata senza preavviso al Royal Marsden Hospital di Londra per verificare come vengono impiegati i fondi raccolti con la sua "Three Peaks Challenge". Durante l'incontro con medici e infermieri, Catherine definisce l'impresa "il mio piccolo modo per dire grazie" per le cure ricevute nel 2024, quando fu ricoverata per un intervento addominale che portò alla diagnosi di cancro.
- La 44enne moglie dell'erede al trono, il principe William, è arrivata al Royal Marsden indossando il suo abito verde Suzannah, uno dei più amati del suo guardaroba, abbinato a scarpe nere con cinturino alla caviglia.
- Kate si è confrontata con il team clinico, ha ringraziato per il sostegno ricevuto e ha ascoltato gli aggiornamenti sui nuovi programmi di assistenza olistica destinati ai pazienti oncologici. Il personale le ha illustrato come i fondi raccolti contribuiranno alla creazione di un centro dedicato al recupero psicofisico.
- La Principessa ha visitato alcune aree del reparto oncologico e ha incontrato pazienti attualmente in trattamento. Ha ascoltato testimonianze sul valore dell'approccio olistico nella fase di recupero condividendo la propria esperienza di malattia.
- Il Royal Marsden ha illustrato alla Principessa il piano di riqualificazione da 200 milioni di sterline che prevede la costruzione di un nuovo centro per il benessere olistico e il recupero. L'impresa benefica di Kate contribuirà direttamente alla sua realizzazione.
- Kate ha raccontato al team come abbia completato la "National Three Peaks Challenge": scalare in 24 ore le tre vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles. Un'impresa fisica impegnativa, affrontata per raccogliere fondi destinati alla Royal Marsden Cancer Charity. La Principessa definisce la scalata "un piccolo gesto per restituire qualcosa".
- "Qui ho ricevuto cure incredibili e il sostegno di un team numerosissimo, e ne sono davvero grata a livello personale".
- La Principessa ha spiegato come, pur essendo tornata agli impegni ufficiali, la malattia abbia avuto un impatto significativo sulla sua vita e sulla sua famiglia.
- La visita al Royal Marsden rappresenta un momento simbolico di riconnessione con il luogo che l'ha accompagnata nella fase più complessa del suo percorso di salute.
- Secondo il Daily Mail, durante l'incontro, il presidente del Royal Marsden, Sir Douglas Flint, ha espresso gratitudine per l'impegno della Principessa nella raccolta fondi. Kate, con tono modesto ma visibilmente commosso, ha definito la sua iniziativa "un modo per ricambiare" le "incredibili" cure ricevute durante la sua lotta contro il cancro.