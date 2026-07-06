Kate Middleton scala le tre vette più alte del Regno Unito: le foto

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Kate Middleton scala le tre vette più alte in Uk: le foto dell'abbraccio con la famiglia

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Reduce dalla gara di resistenza, la principessa del Galles ha condiviso su Instagram alcuni scatti del suo arrivo sull'ultima vetta. Kate ha partecipato all'evento per raccogliere fondi a favore dell'ospedale dove è stata curata per il cancro

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Reduce dalla "Three Peaks Challenge", gara di resistenza che prevede la scalata delle vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles in 24 ore, la principessa del Galles, Kate Middleton, ha condiviso su Instagram alcuni scatti del suo arrivo sull'ultima vetta. La principessa ha partecipato alla gara a sostegno dell'ospedale dove è stata curata per il cancro. "La scorsa settimana, ho completato la National Three Peaks Challenge. Un enorme grazie a tutti coloro che hanno sostenuto The Royal Marsden Cancer Charity" ha scritto nel post, a corredo degli scatti che la immortalano mentre in Galles abbraccia il marito, principe William, e i figli George, Charlotte e Louis.

 

L'itinerario

Per scalare le tre vette (Ben Nevis in Scozia, Scafell Pike in Inghilterra, Snowdon - Yr Wyddfa, nel Galles), Kate ha percorso circa 37 chilometri di cammino, con un dislivello complessivo di 3.064 metri. Partita nella  serata di sabato 27 giugno, la principessa ha terminato l’itinerario in 24 ore, sostenuta lungo il percorso dalle squadre del soccorso alpino.

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