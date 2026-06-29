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GB, Kate Middleton completa la "Three Peaks Challenge" per la ricerca contro il cancro

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Partecipando alla gara di resistenza, che prevede la scalata delle vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles in 24 ore, la principessa ha voluto così sensibilizzare sull'importanza delle cure olistiche e raccogliere fondi per la Royal Marsden Cancer Charity

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Kate, la principessa del Galles, ha completato la 'Three Peaks Challenge' a sostegno dell'ospedale dove è stata curata per il cancro, descrivendola come "un'opportunità per esplorare la vita oltre la diagnosi e per dare qualcosa in cambio". Lo riporta la Bbc. Partecipando alla gara di resistenza, che prevede la scalata delle vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles in 24 ore, la principessa ha voluto così sensibilizzare sull'importanza delle cure olistiche e raccogliere fondi per la Royal Marsden Cancer Charity. Scrivendo sui social media, accanto a una sua foto sulla cima del Ben Nevis, ha affermato: "Il cancro non colpisce solo il corpo. Cambia il modo in cui pensi e senti e influenza profondamente ogni aspetto della vita. Lo so per esperienza personale, e so che il percorso durante e dopo la cura richiede più della sola medicina." Al termine della sfida in Galles, la principessa è stata accolta dai membri della sua famiglia, tra cui il Principe di Galles, i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, i suoi genitori, Carole e Michael Middleton, e suo fratello James. 

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Kate Middleton con l'abito giallo riciclato al Royal Ascot 2026. FOTO

La principessa di Galles è arrivata con il marito William alla seconda giornata di manifestazione ippica, la più esclusiva e nota per il dress code rigido e per i look (con cappello abbinato) più bizzarri e unici di sempre. Kate ha optato per un abito giallo acceso firmato Roksanda, coordinato a un cappello nella stessa tonalità: un vestito che la principessa aveva già indossato nel 2022 durante il tour in Giamaica e poi a Wimbledon

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