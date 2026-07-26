Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Unesco, dal Monte Olimpo alle spiagge in Normandia: nuovi siti patrimonio dell’umanità

Mondo fotogallery
10 foto
©Ansa

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha inserito nuovi luoghi nella lista dei beni patrimonio dell’umanità. La scelta è stata presa durante l’assemblea annuale, attualmente in corso nella città sudcoreana di Busan. Dalla Finlandia all'Iran, ecco le new entry

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Incendi, oltre 300mila persone in fuga in Francia e Spagna. FOTO

Mondo

Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia "ricostruirà" e che il suo governo...

12 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 luglio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei quotidiani, l'assalto al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, dei No Tav....

16 foto

Berlino, furgone sulla folla al Pride: soccorsi e polizia. FOTO

Mondo

Una vasta operazione di soccorso è scattata a Berlino dopo che un furgone avrebbe investito...

8 foto

Incendi Spagna e Francia, 300mila persone evacuate. Un morto. FOTO

Mondo

I roghi boschivi interessano soprattutto il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Le...

12 foto

Val Susa, scontri a marcia No Tav. Assaltato cantiere Chiomonte. FOTO

Cronaca

Centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento hanno...

12 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione estiva. FOTO

    Sport

    La finestra di mercato dura dal 29 giugno all’1 settembre (alle ore 20) per colpi in entrata e in...

    Furgone sulla folla a Berlino, arrestato presunto passeggero del van

    Cronaca

    L'uomo fermato sarebbe di nazionalità iraniana: la polizia ritiene che fosse a bordo del...

    Attentato di Berlino, diffuse foto e info del sospettato: chi è

    Mondo

    In base a quanto riferito dalla polizia locale ad essere sospettato è il ventunenne Abdul...