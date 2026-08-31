A 29 anni dalla sua tragica morte, Diana Spencer torna a essere protagonista nel panorama della moda con una mostra dedicata a tutti i suoi abiti più belli e riconoscibili. Dal famoso maglione rosso con le pecorelle ai tubini più eleganti, passando per quel vestito in seta nera ricamato a mano che la principessa d'Inghilterra non è mai riuscita a indossare. Più di 700 pezzi originali saranno visibili dal 7 novembre 2026 al 31 maggio 2027 al Ronald Reagan Presidential Library and Museum di Simi Valley, in California