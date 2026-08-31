Lady Diana, in California una mostra che raccoglie tutti i suoi abiti più iconici. FOTO
A 29 anni dalla sua tragica morte, Diana Spencer torna a essere protagonista nel panorama della moda con una mostra dedicata a tutti i suoi abiti più belli e riconoscibili. Dal famoso maglione rosso con le pecorelle ai tubini più eleganti, passando per quel vestito in seta nera ricamato a mano che la principessa d'Inghilterra non è mai riuscita a indossare. Più di 700 pezzi originali saranno visibili dal 7 novembre 2026 al 31 maggio 2027 al Ronald Reagan Presidential Library and Museum di Simi Valley, in California
- Lady Diana Spencer è passata alla storia come una delle principesse più amate e seguite della storia contemporanea. Con i suoi modi di fare semplici e gentili e i suoi look talvolta eleganti e talvolta casual, ha conquistato i cittadini britannici e non solo. Alcuni abiti hanno trasformato l'ex moglie di Re Carlo in un'icona di stile anche per la sua abitudine di usare lo stesso vestito in diverse occasioni.
- Per questo, per celebrare la sua memoria e ricordare alcuni dei suoi abiti più iconici, dal 7 novembre 2026 a Simi Valley, in California, aprirà al pubblico la mostra “Princess Diana: Love Life Legacy - A Life of Giving”. Oltre 700 pezzi originali saranno esposti e visibili fino al 31 maggio 2027.
- La notizia della mostra è arrivata nei giorni a cavallo con l’anniversario della morte di Lady D. La principessa d’Inghilterra è morta esattamente 29 anni fa, il 31 agosto 1997, a causa di un incidente stradale avvenuto a Parigi, nella galleria sotto il Ponte de l'Alma.
- Gli abiti esposti saranno più di 700 e non mancheranno accessori e altri oggetti di abbigliamento appartenuti a Diana Spencer. L’elenco completo non è ancora disponibile ma, stando alle informazioni emerse, non mancheranno il famoso maglione rosso con le pecorelle e neanche il celebre Travolta Dress, indossato dalla principessa per un ballo con l’attore americano.
- E partiamo proprio da questo: l’abito da sera in velluto blu, dello stilista Victor Edelstein, è stato indossato dalla principessa Diana nel 1985 in occasione di un ballo alla Casa Bianca con l'attore John Travolta. Diventato famoso come “Travolta Dress”, era composto da un bustino strutturato con maniche cadenti sulle braccia. Stretta lungo i fianchi, la gonna si apriva in una classica forma a sirena. Il vestito è stato soprannominato anche "Revenge Dress", a sottolineare la rinascita della principessa dopo la separazione da Carlo
- Altrettanto iconico è il maglione rosso con un gregge di pecorelle bianche e una pecora nera al centro. Questo capo fu comprato da una giovanissima Diana Spencer che lo sfoggiò molte volte. Lo amava al punto che, quando si strappò, ne comprò uno uguale per poterlo continuare a indossare.
- Diventato famoso come Caring Dress, ovvero “abito della cura”, questo tubino a fiori veniva indossato dalla principessa Diana Spencer in occasioni che avevano a che fare con i bambini, specialmente quando si recava in visita nei reparti pediatrici degli ospedali. Per Lady D questo abito trasmetteva allegria e attirava l’attenzione dei piccoli pazienti per i suoi colori vivaci.
- Infine c’è il Final Goodbye Dress, ovvero l’abito che Diana Spencer non ha mai fatto in tempo a indossare. Si tratta di un elegante e raffinato abito lungo in seta nera, interamente ricamato a mano con perline tono su tono. Questo vestito, firmato Jacques Azagury, non è mai stato esposto al pubblico. Lady D avrebbe dovuto indossarlo alla première di un film Disney a settembre 1997 ma morì pochi giorni prima.