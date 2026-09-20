HUAWEI FreeBuds Neo, alta risoluzione a un prezzo contenuto

Se la cancellazione del rumore rappresenta uno dei punti di forza del prodotto, la qualità audio è probabilmente l'area in cui HUAWEI cerca maggiormente di differenziare le FreeBuds Neo dai concorrenti della stessa fascia di prezzo. Ascoltando brani di varia natura sembra quasi di trovarsi davanti a performance dal vivo, grazie al lavoro fatto da HUAWEI sulla separazione tra voci e strumenti, sulla definizione della scena sonora, sulla capacità di mantenere intelligibili le frequenze vocali, anche in presenza di bassi particolarmente energici. Abbiamo, ad esempio, apprezzato la riproduzione della romantica “The Jocker and the Queen” di Ed Sheeran e Taylor Swift, attraverso cui abbiamo potuto testare la naturalezza delle voci o i micro-dettagli e la separazione degli strumenti, mentre con “Bones” degli Imagine Dragons abbiamo cercato di capire il rapporto tra bassi e voce: prova ampiamente superata sfruttando la funzione di enfatizzazione dei toni bassi. E ancora: con “Michael Meets Mozart” abbiamo potuto valutare estensione dinamica e separazione strumentale: anche in questo caso, ottimo il lavoro svolto dall’audio spaziale. HUAWEI, a differenza di altri vendor, ha integrato l’elaborazione direttamente negli auricolari, permettendo di usufruire dell’effetto a 360 gradi indipendentemente dal dispositivo utilizzato per ascoltare musica o guardare film e serie tv. Nei contenuti video questo si traduce in una maggiore sensazione di “immersione”, nella musica il sistema punta a offrire una distribuzione più ampia degli strumenti e quindi una percezione più precisa della loro posizione nello spazio. A completare il quadro, una modalità dedicata al gaming, pensata per migliorare la localizzazione dei suoni e ridurre la latenza, con particolare attenzione alla percezione di passi, spari e altri elementi “direzionali”.