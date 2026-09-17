All’interno dell'industria tecnologica e della leadership politica internazionale ci sono posizioni diverse. A dividere sono soprattutto due temi: la sicurezza dei modelli e i ritmi della loro evoluzione. Il confronto è ormai polarizzato tra l'entusiasmo di chi intende accelerare, gli allarmi degli apocalittici e la cautela diplomatica dei grandi colossi della rete. Il dibattito è acceso anche tra chi pensa che servano delle regole per disciplinare il settore e chi invece non è d’accordo.

Per approfondire: Papa Leone XIV sull'AI: "Mai delegare ad algoritmi decisioni che spettano solo all’uomo"