Introduzione
Più sottile, più leggero e con nuove funzioni dedicate alla salute cardiovascolare. Il nuovo HUAWEI WATCH D3 mantiene al centro la misurazione della pressione ma evolve anche nell'esperienza quotidiana
Quello che devi sapere
Il nuovo D3
Nel panorama degli smartwatch dedicati alla salute, la serie Watch D di HUAWEI occupa una posizione potremmo dire di netto vantaggio. Mentre la maggior parte dei concorrenti si limita a stimare alcuni parametri tramite sensori ottici e algoritmi, HUAWEI WATCH D3 si distingue per un approccio diverso: integra infatti un vero sistema pneumatico con micro-pompa e cuscinetto gonfiabile nel cinturino per misurare la pressione arteriosa attraverso il metodo oscillometrico, lo stesso utilizzato dagli sfigmomanometri automatici tradizionali che troviamo negli studi medici o in farmacia. La terza generazione migliora praticamente ogni area del prodotto: design più sottile, display più luminoso, nuove funzioni di monitoraggio cardiovascolare e un ecosistema salute più evoluto. Il risultato è uno smartwatch che prova sempre più a nascondere la propria anima da dispositivo medico sotto le sembianze di un classico wearable premium. Uno smartwatch già certificato come dispositivo medico dal Ministero della Salute - spiega il country manager per l’Italia Pan Zhuo - che (e questo sarà ovviamente un colpo commerciale molto importante per il colosso cinese) sarà distribuito, dai prossimi mesi, anche in centinaia di farmacie grazie alla partnership con Gammadis Farmaceutici.
Come si presenta
La prima differenza rispetto al WATCH D2 si nota appena lo si prende in mano. HUAWEI è riuscita a ridurre lo spessore della cassa da 13,3 a 11,3 millimetri e ad alleggerire il prodotto, portandolo a circa 75 grammi con cinturino incluso. Anche il cinturino con camera d'aria integrata è stato rivisto e pesa fino a 9 grammi in meno rispetto alla generazione precedente: il D3, insomma, appare molto meno uno strumento medicale che in passato. Il display AMOLED da 1,92 pollici occupa una porzione più ampia della superficie frontale e raggiunge una luminosità massima di 3.000 nit, il doppio rispetto al modello precedente: questo si traduce in una leggibilità eccellente anche sotto il sole diretto. Le colorazioni disponibili in Italia sono nero, bianco e sabbia/mocha gold, quest'ultima particolarmente elegante e probabilmente la più distante dall'immaginario del dispositivo sanitario.
I sensori e le caratteristiche tecniche
Il cuore tecnologico del WATCH D3 è rappresentato dal sistema TruSense, che già abbiamo imparato a conoscere con i tanti dispositivi indossabili di HUAWEI, e che combina sensori ottici, sensori di pressione e il particolare airbag integrato nel cinturino. Accanto alla misurazione della pressione arteriosa troviamo monitoraggio della frequenza cardiaca, elettrocardiogramma, livelli di ossigeno nel sangue, temperatura cutanea, stress, sonno e benessere emotivo. A queste funzioni si aggiungono quelle più classiche degli smartwatch, dalla possibilità di installare app (anche se rispetto agli ecosistemi Apple e Android la scelta è più limitata), di pagare tramite NFC grazie all’accordo con Curve Pay e un’autonomia fino a sei giorni.
Il focus sulla salute
È qui che il WATCH D3 trova la sua vera ragion d'essere. HUAWEI ha ampliato il sistema Health Glance, che in circa 60 secondi permette di ottenere una panoramica di undici indicatori di salute, e ha introdotto nuove funzioni di analisi attraverso Health Insights, che non si limitano, ci spiegano, a mostrare i dati raccolti ma cercano di contestualizzarli nel tempo. Interessante anche l'introduzione della Health Community, che consente di monitorare alcuni parametri dei propri familiari, ricevere notifiche in caso di valori anomali e inviare messaggi direttamente dall'orologio. Una funzione che punta soprattutto a chi desidera tenere sotto controllo genitori anziani o persone con problematiche cardiovascolari.
La misurazione della pressione
La misurazione della pressione arteriosa, la forza con cui il sangue esercita pressione sulle pareti delle arterie, è probabilmente l’aspetto più significativo di questo orologio, ed è la funzionalità principale che porterà il cliente a scegliere questo smartwatch, rispetto ai tanti proposti da HUAWEI o da altri marchi. Tradizionalmente, la misurazione - dal medico, in farmacia, in ospedale - viene effettuata con un manicotto che si gonfia fino a comprimere l'arteria e successivamente si sgonfia gradualmente. Attraverso il metodo oscillometrico il dispositivo rileva le oscillazioni provocate dal flusso sanguigno e calcola i valori pressori. Il principio utilizzato dal WATCH D3 è sostanzialmente lo stesso, ma miniaturizzato: all'interno del cinturino è integrato un cuscinetto d'aria largo 25,5 mm azionato da una micro-pompa. Durante la misurazione il cuscinetto si gonfia, esercita una pressione controllata sul polso e raccoglie i dati necessari al calcolo della pressione arteriosa. Il risultato della misurazione si ottiene in meno di un minuto ed è anche possibile salvarlo o condividerlo, ad esempio con il proprio medico. C’è un altro aspetto interessante, che è il monitoraggio ambulatoriale (ABPM): HUAWEI Watch D3 consente di effettuare misurazioni distribuite nell'arco delle 24 ore, anche durante il sonno, aiutando a individuare fenomeni come ipertensione notturna o picchi pressori mattutini.
Il monitoraggio dello sport
Una delle novità principali del WATCH D3 è il monitoraggio della pressione prima e dopo l'esercizio fisico, funzione che HUAWEI definisce come la prima implementazione commerciale del genere in uno smartwatch. L'obiettivo, ci hanno spiegato durante la presentazione, non è semplicemente registrare un valore in più, ma valutare come il sistema cardiovascolare reagisca allo sforzo e quanto rapidamente recuperi dopo l'attività. E così lo smartwatch può suggerire se l'intensità dell'allenamento sia adeguata oppure eccessiva sulla base dei dati raccolti. Per chi pratica attività sportiva, il D3 integra inoltre nuove modalità dedicate a golf, sci e trail running, oltre al consueto catalogo di allenamenti. Sono disponibili metriche avanzate, navigazione dei percorsi e monitoraggio della frequenza cardiaca durante e dopo l'esercizio.
Il software e le altre funzionalità
Il WATCH D3 utilizza HarmonyOS ed è compatibile sia con smartphone Android sia con iPhone tramite l'app Huawei Health. Le funzionalità smart sono le classiche degli smartwatch: notifiche, chiamata e Bluetooth, app di vario tipo, anche se lo store di HUAWEI è meno fornito rispetto a quelli di Google e Apple. L’interfaccia ci è sembrata matura e ben organizzata, soprattutto nella consultazione dei dati medici, che rappresentano il vero valore aggiunto del prodotto.
Le differenze con il modello precedente Watch D2
Rispetto al Watch D2, il nuovo modello introduce numerosi affinamenti, come abbiamo già avuto modo di scrivere. Ha uno spessore ridotto, un cinturino più leggero, un display più grande e più luminoso, la misurazione della pressione pre e post allenamento, reminder intelligenti basati su variazioni di temperatura e altitudine.
Considerazioni finali, disponibilità, prezzo
HUAWEI Watch D3 non è uno smartwatch generalista che ha aggiunto una funzione salute. È piuttosto l'opposto: nasce come strumento dedicato al monitoraggio cardiovascolare e costruisce attorno a questa missione tutte le altre funzionalità, e può essere quindi indicato per tutti coloro che tengono alla propria salute e a chi invece, per necessità, ha bisogno che questa sia costantemente monitorata. Tra i lati negativi riscontrati nella recensione segnaliamo che, ovviamente, utilizzando il monitoraggio pressorio continuo la durata della batteria cala sensibilmente. Il prezzo di Watch D3 in Italia è di 449 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Misurazione della pressione con sistema certificato
- Tante funzioni dedicate alla salute e al benessere
CONTRO:
- L’autonomia si riduce sensibilmente utilizzando il monitoraggio pressorio continuo
- Store meno fornito rispetto a Google e Apple