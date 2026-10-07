Una delle novità principali del WATCH D3 è il monitoraggio della pressione prima e dopo l'esercizio fisico, funzione che HUAWEI definisce come la prima implementazione commerciale del genere in uno smartwatch. L'obiettivo, ci hanno spiegato durante la presentazione, non è semplicemente registrare un valore in più, ma valutare come il sistema cardiovascolare reagisca allo sforzo e quanto rapidamente recuperi dopo l'attività. E così lo smartwatch può suggerire se l'intensità dell'allenamento sia adeguata oppure eccessiva sulla base dei dati raccolti. Per chi pratica attività sportiva, il D3 integra inoltre nuove modalità dedicate a golf, sci e trail running, oltre al consueto catalogo di allenamenti. Sono disponibili metriche avanzate, navigazione dei percorsi e monitoraggio della frequenza cardiaca durante e dopo l'esercizio.